Автобусы стали невидимыми для смартфонов новосибирских пассажиров

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Новосибирцев испугал сбой в диспетчерских сервисах мобильных приложений – отвечающая за них система внезапно перестала работать.

Программное обеспечение автоматизированной системы диспетчерского управления транспортом «АСУ-Навигация» дала сбой утром 12 декабря, сообщили в пресс-центре мэрии.

Из-за этого новосибирцы не смогли увидеть, приближается ли к их остановке нужное транспортное средство, и во сколько подойдёт тот или иной рейсовый автобус – из строя вышли все информационные сервисы о работе транспорта, а это сайт МКУ «ЦУГАЭТ», мобильные приложения, информационные остановочные табло и комплексы «Умная остановка».

«Утром, как всегда, зашла в мобильное приложение, чтобы узнать, подъезжает ли мой транспорт, — и не увидела ни одного автобуса. Думала, апокалипсис наступил», — рассказала жительница Новосибирска Анастасия.

Как сообщили в мэрии, специалисты работают над устранением неисправностей. Предполагается, что в сервисах, отвечающих за работу с базами данных, произошёл сбой.

Восстановить работу систем диспетчерского управления планируется после полудня.

Напомним, в декабре большой поток замёрзших сибиряков остановил работу метро.