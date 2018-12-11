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Северная олениха поселилась на складе новосибирской транспортной компании

Рубрика: общество

13.12.2018 07:01

фото предоставлено компанией GTD

Сотрудник новосибирской фирмы подобрал на дороге раненую олениху – она лечится, чтобы вернуться домой.

Дальнобойщик новосибирской транспортной компании GTD подобрал на дороге раненое животное – им оказалась самка оленя. Сотрудник решил помочь ей и увёз животное с собой.

Как рассказали в пресс-службе компании, для того, чтобы убрать лесную гостью с проезжей части, потребовалась помощь других автомобилистов. На складе организации, куда торопился мужчина, для Меланьи – так назвали сотрудники фирмы своего нового питомца — организовали специальный вольер. О том, как ухаживать за оленем, им объяснили специалисты Центра реабилитации диких животных.

«Сейчас мы хотим, чтобы Меланья выздоровела, и в дальнейшем попала в естественную для неё среду обитания. Мы не специалисты по содержанию диких животных, поэтому хотели бы передать её в надёжные руки, организациям и людям, которые действительно смогут ей помочь», — рассказала руководитель филиала фирмы в Новосибирске Татьяна Мишина.

Напомним, в декабре под опеку новосибирских волонтёров попала полярная сова.

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Предложить новость

За лучший снежный городок новосибирцы получат 100 тысяч рублей

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Северная олениха поселилась на складе новосибирской транспортной компании

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Опасному посетителю «Арены» вынесли приговор в Новосибирске

сегодня 06:03 Хроника 0 Коммент.

Омичи взбунтовались против вторжения китайских гастарбайтеров

вчера 18:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы на одну ночь смогут погрузиться в мир шедевров Миядзаки

вчера 18:30 Афиша 0 Коммент.

Омск может забрать матчи молодёжного чемпионата мира у Новосибирска

вчера 16:55 Общество 0 Коммент.

Губернатор высказался о проекте «Городская электричка»

вчера 13:21 Общество 0 Коммент.

Зарядка на морозе объединила новосибирцев в центре города

вчера 12:53 Общество 0 Коммент.

Автобусы стали невидимыми для смартфонов новосибирских пассажиров

вчера 12:45 Общество 0 Коммент.

Женщину с ребёнком спасли из горящей квартиры в Новосибирске

вчера 12:31 Хроника 0 Коммент.

Водитель загоревшегося в Новосибирске автобуса взял на себя гнев пассажиров

вчера 10:33 Хроника 0 Коммент.

«Радио Дача» наградит самых талантливых маленьких радиослушателей

вчера 09:03 Общество 0 Коммент.

Ушедшему в отставку министру промышленности НСО нашли замену

вчера 07:01 Политика 0 Коммент.

Новосибирский воздух может наполниться «химией» из-за погоды

вчера 06:03 Общество 0 Коммент.

Поставлена точка в подготовке к строительству нового ЛДС в Новосибирске

11.12.2018 Общество 0 Коммент.

Минимальная зарплата россиян начнёт расти с 2019 года

11.12.2018 Работа 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

11.12.2018 Общество 0 Коммент.

Эстафета огня Всемирной зимней универсиады прошла в Новосибирске

11.12.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы получили деньги от «Ретро FM»

11.12.2018 Общество 0 Коммент.

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