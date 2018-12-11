Северная олениха поселилась на складе новосибирской транспортной компании

фото предоставлено компанией GTD

Сотрудник новосибирской фирмы подобрал на дороге раненую олениху – она лечится, чтобы вернуться домой.

Дальнобойщик новосибирской транспортной компании GTD подобрал на дороге раненое животное – им оказалась самка оленя. Сотрудник решил помочь ей и увёз животное с собой.

Как рассказали в пресс-службе компании, для того, чтобы убрать лесную гостью с проезжей части, потребовалась помощь других автомобилистов. На складе организации, куда торопился мужчина, для Меланьи – так назвали сотрудники фирмы своего нового питомца — организовали специальный вольер. О том, как ухаживать за оленем, им объяснили специалисты Центра реабилитации диких животных.

«Сейчас мы хотим, чтобы Меланья выздоровела, и в дальнейшем попала в естественную для неё среду обитания. Мы не специалисты по содержанию диких животных, поэтому хотели бы передать её в надёжные руки, организациям и людям, которые действительно смогут ей помочь», — рассказала руководитель филиала фирмы в Новосибирске Татьяна Мишина.

Напомним, в декабре под опеку новосибирских волонтёров попала полярная сова.