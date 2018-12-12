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Уволившийся после протестов колыванский чиновник устроился в мэрию Новосибирска

Рубрика: политика

12.12.2018 15:45

ФОТО С САЙТА KOLIVAN.NSO.RU

Бывший глава Колыванского района Виктор Аверин, ушедший в отставку после народных протестов, получил должность в мэрии Новосибирска.

Бывший глава Колыванского района Новосибирской области Виктор Аверин назначен на должность заместителя начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. Такая информация появилась на сайте муниципалитета.

Свой пост в районной администрации Аверин покинул после того, как местные жители потребовали его отставки в ходе массовой акции протеста. Народное недовольство вызвал трагический случай – двое детей погибли в канализационной яме на территории Колыванского района. По факту произошедшего была проведена следственная проверка, в ходе которой выяснилось: яма для починки водопровода выкопана по инициативе районных властей – на просьбы засыпать или хотя бы огородить её чиновники не реагировали.

Напомним, школьники упали в неогороженную яму с водой в посёлке Колывань 2 февраля.

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Лента новостей

Предложить новость

Омичи взбунтовались против вторжения китайских гастарбайтеров

сегодня 18:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы на одну ночь смогут погрузиться в мир шедевров Миядзаки

сегодня 18:30 Афиша 0 Коммент.

Омск может забрать матчи молодёжного чемпионата мира у Новосибирска

сегодня 16:55 Общество 0 Коммент.

Губернатор высказался о проекте «Городская электричка»

сегодня 13:21 Общество 0 Коммент.

Зарядка на морозе объединила новосибирцев в центре города

сегодня 12:53 Общество 0 Коммент.

Автобусы стали невидимыми для смартфонов новосибирских пассажиров

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Женщину с ребёнком спасли из горящей квартиры в Новосибирске

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Водитель загоревшегося в Новосибирске автобуса взял на себя гнев пассажиров

сегодня 10:33 Хроника 0 Коммент.

«Радио Дача» наградит самых талантливых маленьких радиослушателей

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Ушедшему в отставку министру промышленности НСО нашли замену

сегодня 07:01 Политика 0 Коммент.

Новосибирский воздух может наполниться «химией» из-за погоды

сегодня 06:03 Общество 0 Коммент.

Поставлена точка в подготовке к строительству нового ЛДС в Новосибирске

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Минимальная зарплата россиян начнёт расти с 2019 года

вчера 16:40 Работа 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

вчера 16:35 Общество 0 Коммент.

Эстафета огня Всемирной зимней универсиады прошла в Новосибирске

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы получили деньги от «Ретро FM»

вчера 15:26 Общество 0 Коммент.

За кражу бритвенного станка экс-полицейский отправится под суд в Новосибирске

вчера 15:10 Хроника 0 Коммент.

Каждый третий ребёнок впустит домой «серого волка» в Новосибирске

вчера 13:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев с редкими заболеваниями пищевода прооперировали московские врачи

вчера 12:26 Общество 0 Коммент.

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