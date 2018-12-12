Уволившийся после протестов колыванский чиновник устроился в мэрию Новосибирска

ФОТО С САЙТА KOLIVAN.NSO.RU

Бывший глава Колыванского района Виктор Аверин, ушедший в отставку после народных протестов, получил должность в мэрии Новосибирска.

Бывший глава Колыванского района Новосибирской области Виктор Аверин назначен на должность заместителя начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. Такая информация появилась на сайте муниципалитета.

Свой пост в районной администрации Аверин покинул после того, как местные жители потребовали его отставки в ходе массовой акции протеста. Народное недовольство вызвал трагический случай – двое детей погибли в канализационной яме на территории Колыванского района. По факту произошедшего была проведена следственная проверка, в ходе которой выяснилось: яма для починки водопровода выкопана по инициативе районных властей – на просьбы засыпать или хотя бы огородить её чиновники не реагировали.

Напомним, школьники упали в неогороженную яму с водой в посёлке Колывань 2 февраля.