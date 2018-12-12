Губернатор высказался о проекте «Городская электричка»

фото Артёма Матюнина

Проект «Городская электричка» продолжат реализовывать в Новосибирске – об этом заявил глава Новосибирской области.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что, несмотря на отданный схожим проектам в Москве и Санкт-Петербурге приоритет, работа над новосибирской «Городской электричкой» не останавливается. На данный момент уже приступили к реализации проекта: продлевают уличную сеть для создания площадок будущих железнодорожных платформ. На это были выделены дополнительные средства.

«Совместно с "Западно-Сибирской железной дорогой" принято решение о финансировании оформления подвижного состава. В бюджете 2019 года запланированы средства на приобретение двух составов электричек», — отметил Андрей Травников.

Губернатор сообщил, что сейчас вернулся формат реализации по договорённости на начало 2018 года. В дальнейшем же будут проводиться попытки включить проект в федеральную программу.

Напомним, в октябре мэр Новосибирска Анатолий Локоть выражал надежды, что проект «Городская электричка» всё-таки поддержат.