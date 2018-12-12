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Губернатор высказался о проекте «Городская электричка»Рубрика: общество
12.12.2018 13:21
фото Артёма Матюнина
Проект «Городская электричка» продолжат реализовывать в Новосибирске – об этом заявил глава Новосибирской области.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что, несмотря на отданный схожим проектам в Москве и Санкт-Петербурге приоритет, работа над новосибирской «Городской электричкой» не останавливается. На данный момент уже приступили к реализации проекта: продлевают уличную сеть для создания площадок будущих железнодорожных платформ. На это были выделены дополнительные средства.
«Совместно с "Западно-Сибирской железной дорогой" принято решение о финансировании оформления подвижного состава. В бюджете 2019 года запланированы средства на приобретение двух составов электричек», — отметил Андрей Травников.
Губернатор сообщил, что сейчас вернулся формат реализации по договорённости на начало 2018 года. В дальнейшем же будут проводиться попытки включить проект в федеральную программу.
Напомним, в октябре мэр Новосибирска Анатолий Локоть выражал надежды, что проект «Городская электричка» всё-таки поддержат.
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