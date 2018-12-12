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Водитель загоревшегося в Новосибирске автобуса взял на себя гнев пассажировРубрика: проиcшествия
12.12.2018 10:33
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
В утренний час пик в Калининском районе Новосибирска загорелся автобус – пассажиры заподозрили водителя в курении за рулём.
Автобус № 5 внезапно задымился на остановке «Окружная» — ЧП произошло 12 декабря около восьми утра.
Как сообщают очевидцы в группе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте», дым шёл из водительской кабины.
«Что-то случилось с проводкой, водитель самостоятельно быстро справился с возгоранием», – рассказал подписчик.
Комментаторы стали строить догадки, по какой причине произошло ЧП. Некоторые предположили, что возгорание мог спровоцировать курящий за рулём водитель.
«Курить меньше за рулём надо», — написал один из них.
Напомним, в сентябре автобус с пассажирами загорелся в Омске.
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Лента новостей
Омск может забрать матчи молодёжного чемпионата мира у Новосибирска
Водитель загоревшегося в Новосибирске автобуса взял на себя гнев пассажиров
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