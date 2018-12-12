Водитель загоревшегося в Новосибирске автобуса взял на себя гнев пассажиров

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

В утренний час пик в Калининском районе Новосибирска загорелся автобус – пассажиры заподозрили водителя в курении за рулём.

Автобус № 5 внезапно задымился на остановке «Окружная» — ЧП произошло 12 декабря около восьми утра.

Как сообщают очевидцы в группе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте», дым шёл из водительской кабины.

«Что-то случилось с проводкой, водитель самостоятельно быстро справился с возгоранием», – рассказал подписчик.

Комментаторы стали строить догадки, по какой причине произошло ЧП. Некоторые предположили, что возгорание мог спровоцировать курящий за рулём водитель.

«Курить меньше за рулём надо», — написал один из них.

Напомним, в сентябре автобус с пассажирами загорелся в Омске.