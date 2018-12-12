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Водитель загоревшегося в Новосибирске автобуса взял на себя гнев пассажиров

Рубрика: проиcшествия

12.12.2018 10:33

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

В утренний час пик в Калининском районе Новосибирска загорелся автобус – пассажиры заподозрили водителя в курении за рулём.

Автобус № 5 внезапно задымился на остановке «Окружная» — ЧП произошло 12 декабря около восьми утра.

Как сообщают очевидцы в группе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте», дым шёл из водительской кабины.

«Что-то случилось с проводкой, водитель самостоятельно быстро справился с возгоранием», – рассказал подписчик.

Комментаторы стали строить догадки, по какой причине произошло ЧП. Некоторые предположили, что возгорание мог спровоцировать курящий за рулём водитель.

«Курить меньше за рулём надо», — написал один из них.

Напомним, в сентябре автобус с пассажирами загорелся в Омске.

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Предложить новость

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сегодня 18:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы на одну ночь смогут погрузиться в мир шедевров Миядзаки

сегодня 18:30 Афиша 0 Коммент.

Омск может забрать матчи молодёжного чемпионата мира у Новосибирска

сегодня 16:55 Общество 0 Коммент.

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Автобусы стали невидимыми для смартфонов новосибирских пассажиров

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Женщину с ребёнком спасли из горящей квартиры в Новосибирске

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Водитель загоревшегося в Новосибирске автобуса взял на себя гнев пассажиров

сегодня 10:33 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Ушедшему в отставку министру промышленности НСО нашли замену

сегодня 07:01 Политика 0 Коммент.

Новосибирский воздух может наполниться «химией» из-за погоды

сегодня 06:03 Общество 0 Коммент.

Поставлена точка в подготовке к строительству нового ЛДС в Новосибирске

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Минимальная зарплата россиян начнёт расти с 2019 года

вчера 16:40 Работа 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

вчера 16:35 Общество 0 Коммент.

Эстафета огня Всемирной зимней универсиады прошла в Новосибирске

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы получили деньги от «Ретро FM»

вчера 15:26 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:10 Хроника 0 Коммент.

Каждый третий ребёнок впустит домой «серого волка» в Новосибирске

вчера 13:05 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:26 Общество 0 Коммент.

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