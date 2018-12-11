За лучший снежный городок новосибирцы получат 100 тысяч рублей

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С середины декабря в Новосибирске пройдёт смотр-конкурс снежных городков, на котором жюри оценит не только красоту и разнообразие фигур, но и безопасность объектов.

Конкурс планируют проводить в два этапа: сначала проведут районный осмотр, а затем перейдут к оценке объектов в черте города. Старт назначен на 18 декабря. Продлится конкурсная программа до 31 января.

Каждый снежный городок оценят по нескольким параметрам: наличие и качество ледового покрытия, наличие ёлки и освещения, тематическое исполнение, удобство для посетителей. Также будет важен общий размер городка, количество и сложность снежных фигур.

Победителей конкурса наградят почётными грамотами мэрии и денежными премиями в размере 100, 90 и 80 тысяч рублей. Премия достанется и работникам сферы жилищно-коммунального хозяйства и представителям общественности, которые примут активное участие в подготовке городков к конкурсу.

На сайте мэрии указано, что принять участие в этом событии смогут юридические лица независимо от организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели, а также товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы.

В состав жюри войдут специалисты департамента энергетики, жилищного, коммунального хозяйства и представители администрации районов.

Напомним, в январе новосибирский ледовый городок на набережной был вынужден остановить свою работу из-за сильных морозов – надеемся, что погода не помешает проведению конкурса.