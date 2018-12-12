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Зарядка на морозе объединила новосибирцев в центре города

Рубрика: общество

12.12.2018 12:53

фото Артёма Матюнина

В новосибирском Первомайском сквере стартовали уличные занятия оздоровительной гимнастикой – размять суставы и позвоночник можно будет при температуре воздуха до -20.

Первое занятие уличной гимнастикой для позвоночника и суставов прошло в Первомайском сквере утром 12 декабря. Уроки физкультуры для всех желающих продлятся до весны. Главное условие – чтобы температура воздуха была выше -20 градусов.

Организатор мероприятия, автор собственной оздоровительной методики Владимир Ефремов проводит подобные занятия и летом. Как он рассказал корреспонденту Сиб.фм, в финале зимних встреч собравшихся ждёт чаепитие.

«Большинство проблем с позвоночником восстанавливаются с помощью физических упражнений. Я изобрёл систему – это утренняя гимнастика для позвоночника и суставов, она занимает пять-семь минут. Система разработана практически для всех, возраст не ограничен. Правда, как показывает практика, в основном приходят люди 40-50 лет. Но очень часто к ним присоединяются и студенты. И летом, и зимой желающие есть», — рассказал организатор.

Гимнастика будут проходить в Первомайском сквере по средам в 9:30. Организатор предупредил, что занимающимся понадобится тёплая одежда.

Напомним, в ноябре Андрей Травников и Ирина Слуцкая подписали соглашение о развитии физической культуры и спорта в регионе.

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сегодня 18:30 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 16:55 Общество 0 Коммент.

Губернатор высказался о проекте «Городская электричка»

сегодня 13:21 Общество 0 Коммент.

Зарядка на морозе объединила новосибирцев в центре города

сегодня 12:53 Общество 0 Коммент.

Автобусы стали невидимыми для смартфонов новосибирских пассажиров

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Женщину с ребёнком спасли из горящей квартиры в Новосибирске

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Водитель загоревшегося в Новосибирске автобуса взял на себя гнев пассажиров

сегодня 10:33 Хроника 0 Коммент.

«Радио Дача» наградит самых талантливых маленьких радиослушателей

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Ушедшему в отставку министру промышленности НСО нашли замену

сегодня 07:01 Политика 0 Коммент.

Новосибирский воздух может наполниться «химией» из-за погоды

сегодня 06:03 Общество 0 Коммент.

Поставлена точка в подготовке к строительству нового ЛДС в Новосибирске

вчера 17:39 Общество 0 Коммент.

Минимальная зарплата россиян начнёт расти с 2019 года

вчера 16:40 Работа 0 Коммент.

Love Radio дарит незабываемый Big Love Weekend

вчера 16:35 Общество 0 Коммент.

Эстафета огня Всемирной зимней универсиады прошла в Новосибирске

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:26 Общество 0 Коммент.

За кражу бритвенного станка экс-полицейский отправится под суд в Новосибирске

вчера 15:10 Хроника 0 Коммент.

Каждый третий ребёнок впустит домой «серого волка» в Новосибирске

вчера 13:05 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:26 Общество 0 Коммент.

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