Зарядка на морозе объединила новосибирцев в центре города

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12.12.2018 12:53
фото Артёма Матюнина
В новосибирском Первомайском сквере стартовали уличные занятия оздоровительной гимнастикой – размять суставы и позвоночник можно будет при температуре воздуха до -20.
Первое занятие уличной гимнастикой для позвоночника и суставов прошло в Первомайском сквере утром 12 декабря. Уроки физкультуры для всех желающих продлятся до весны. Главное условие – чтобы температура воздуха была выше -20 градусов.
Организатор мероприятия, автор собственной оздоровительной методики Владимир Ефремов проводит подобные занятия и летом. Как он рассказал корреспонденту Сиб.фм, в финале зимних встреч собравшихся ждёт чаепитие.
«Большинство проблем с позвоночником восстанавливаются с помощью физических упражнений. Я изобрёл систему – это утренняя гимнастика для позвоночника и суставов, она занимает пять-семь минут. Система разработана практически для всех, возраст не ограничен. Правда, как показывает практика, в основном приходят люди 40-50 лет. Но очень часто к ним присоединяются и студенты. И летом, и зимой желающие есть», — рассказал организатор.
Гимнастика будут проходить в Первомайском сквере по средам в 9:30. Организатор предупредил, что занимающимся понадобится тёплая одежда.
Напомним, в ноябре Андрей Травников и Ирина Слуцкая подписали соглашение о развитии физической культуры и спорта в регионе.
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