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Женщину с ребёнком спасли из горящей квартиры в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

12.12.2018 12:31

фото пресс-службы МЧС по Новосибирской области

В Новосибирске пожарным пришлось залезать в окно пятого этажа, чтобы спасти людей от огня – в итоге спасённых госпитализировали.

Вчера, 11 декабря, в 17:24 произошёл пожар в квартире на пятом, самом верхнем этаже дома на улице Шекспира, 12. В одной из комнат горели вещи и мебель, а внутри находились женщина с ребёнком. Получив сообщение на пульт оперативного дежурного «Системы-112», на место тут же выехали пожарно-спасательные подразделения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«По прибытии огнеборцы увидели идущий из окна на пятом этаже дым и женщину с ребёнком, которым требовалась экстренная помощь. Их незамедлительно спасли. В горящую квартиру, где находились люди, пожарные проникали одновременно через окно и входную дверь, защищая от огня и дыма пути эвакуации», — отметили в министерстве.

После эвакуации женщине с малышом пожарные оказали доврачебную помощь. В дальнейшем спасённых госпитализировали в больницу. Известно, что ребёнка положили в детское отделение токсикологии.

Пожар ликвидировали в 17:39, вся квартира оказалась закопчена. Огонь тушили четыре единицы техники и 13 человек личного состава. Причина возгорания на данный момент выясняется.

Напомним, в начале декабря пожарные спасли женщину с ребёнком из горящего частного дома в Новосибирской области.

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сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Женщину с ребёнком спасли из горящей квартиры в Новосибирске

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вчера 16:40 Работа 0 Коммент.

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вчера 16:35 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:26 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:10 Хроника 0 Коммент.

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вчера 13:05 Общество 0 Коммент.

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