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Против «2ГИС» возбудили дело за порочащую репутацию омской УФНС рекламу

Рубрика: общество

13.12.2018 11:39

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

В онлайн-сервисе «2ГИС» омичам предлагали рекламу услуги заполнения налоговых деклараций за деньги – однако адрес сайта этой компании подозрительно схож с региональным УФНС.

УФНС по Омской области обратилось в региональный УФАС из-за рекламы в «2ГИС». Их беспокоила рекламная ссылка «Заказать 3-НДФЛ онлайн» — при клике на неё пользователи попадали на сайт, предлагающий платные услуги по заполнению налоговых деклараций. При этом адрес этого сайта был схож с адресом реальной УФНС.

«У пользователя "2ГИС" может сформироваться мнение о причастности федерального органа исполнительной власти к оказанию платных услуг и коррупционной связи с коммерческой организацией», — отметил заявитель.

Известно, что вышеупомянутый сайт принадлежит компании ООО «Налогия», оказывающей платные услуги по оформлению различной налоговой документации. В «2ГИС» пояснили, что «полученный Исполнителем рекламный материал не согласовывался и был размещён в справочнике без изменений».

Согласно ФЗ «О рекламе», несоответствие рекламируемого товара и рекламной информации является нарушением.

Дело было возбуждено 10 декабря 2018 года УФАС России и будет рассмотрено 27 декабря 2018 года.

Напоминаем, в сентябре специалисты комитета муниципальной жилищной инспекции выявили ряд нарушений правил благоустройства из-за чрезмерного распространения рекламы.

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Лента новостей

Предложить новость

Четырёхлетие быстрого интернета в Новосибирске отметил известный мобильный оператор

сегодня 16:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев ждут ночи искусств и 30 событий: в регионе открыли Год театра

сегодня 16:00 Культура 0 Коммент.

Травников высказался о разделении матчей МЧМ по хоккею между Новосибирском и Омском

сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

Две машины не пускали в больницу скорую с пациентом в Новосибирске

сегодня 12:38 Хроника 0 Коммент.

Сбившим ребёнка искитимским водителем заинтересовались следователи

сегодня 11:55 Хроника 0 Коммент.

Локоть занял первое место в медиарейтинге первых лиц СФО

сегодня 11:49 Политика 0 Коммент.

Против «2ГИС» возбудили дело за порочащую репутацию омской УФНС рекламу

сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

Недовольные строители пытались поджечь школу под Новосибирском

сегодня 11:03 Хроника 0 Коммент.

Загадочный предмет из клювов птиц обнаружили учёные в Новосибирской области

сегодня 10:34 Наука 0 Коммент.

Новосибирск не хочет делиться матчами молодёжного ЧМ по хоккею с Омском

сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

Как отдыхаем на новогодних каникулах-2019

сегодня 09:02 Работа 0 Коммент.

За лучший снежный городок новосибирцы получат 100 тысяч рублей

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Северная олениха поселилась на складе новосибирской транспортной компании

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Опасному посетителю «Арены» вынесли приговор в Новосибирске

сегодня 06:03 Хроника 0 Коммент.

Омичи взбунтовались против вторжения китайских гастарбайтеров

вчера 18:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы на одну ночь смогут погрузиться в мир шедевров Миядзаки

вчера 18:30 Афиша 0 Коммент.

Маметкинский Хатико покинул остановку и обрёл новый дом

вчера 17:13 Общество 0 Коммент.

Омск может забрать матчи молодёжного чемпионата мира у Новосибирска

вчера 16:55 Общество 0 Коммент.

Уволившийся после протестов колыванский чиновник устроился в мэрию Новосибирска

вчера 15:45 Политика 1 Коммент.

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