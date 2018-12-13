Против «2ГИС» возбудили дело за порочащую репутацию омской УФНС рекламу

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Против «2ГИС» возбудили дело за порочащую репутацию омской УФНС рекламуРубрика: общество
13.12.2018 11:39
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В онлайн-сервисе «2ГИС» омичам предлагали рекламу услуги заполнения налоговых деклараций за деньги – однако адрес сайта этой компании подозрительно схож с региональным УФНС.
УФНС по Омской области обратилось в региональный УФАС из-за рекламы в «2ГИС». Их беспокоила рекламная ссылка «Заказать 3-НДФЛ онлайн» — при клике на неё пользователи попадали на сайт, предлагающий платные услуги по заполнению налоговых деклараций. При этом адрес этого сайта был схож с адресом реальной УФНС.
«У пользователя "2ГИС" может сформироваться мнение о причастности федерального органа исполнительной власти к оказанию платных услуг и коррупционной связи с коммерческой организацией», — отметил заявитель.
Известно, что вышеупомянутый сайт принадлежит компании ООО «Налогия», оказывающей платные услуги по оформлению различной налоговой документации. В «2ГИС» пояснили, что «полученный Исполнителем рекламный материал не согласовывался и был размещён в справочнике без изменений».
Согласно ФЗ «О рекламе», несоответствие рекламируемого товара и рекламной информации является нарушением.
Дело было возбуждено 10 декабря 2018 года УФАС России и будет рассмотрено 27 декабря 2018 года.
Напоминаем, в сентябре специалисты комитета муниципальной жилищной инспекции выявили ряд нарушений правил благоустройства из-за чрезмерного распространения рекламы.
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