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Две машины не пускали в больницу скорую с пациентом в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

13.12.2018 12:38

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Карета скорой помощи, в которой находился пациент, четверть часа не могла заехать на пандус новосибирской больницы – дорогу практически заблокировали две машины.

Автомобиль скорой помощи в течение 15 минут не мог попасть к дверям городской клинической больницы № 1 из-за припаркованных машин. При этом в карете находился тяжело больной пациент.

Как сообщает группа «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте», путь к медучреждению автомобилю перегородили тёмный седан и хэтчбек Mazda Demio.

«Реанимобиль большой, водитель боялся зацепить их при движении задним ходом, так как на пандусе гололёд, заезжать надо с разгону и машину могло стащить», — рассказали в паблике.

Сотрудники службы скорой помощи поделились, что автомобилисты неоднократно мешают передвижению служебных машин по территории больницы.

Напомним, в августе скорая с пациентом попала в аварию на Большевистской в Новосибирске.

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Предложить новость

Четырёхлетие быстрого интернета в Новосибирске отметил известный мобильный оператор

сегодня 16:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев ждут ночи искусств и 30 событий: в регионе открыли Год театра

сегодня 16:00 Культура 0 Коммент.

Травников высказался о разделении матчей МЧМ по хоккею между Новосибирском и Омском

сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

Две машины не пускали в больницу скорую с пациентом в Новосибирске

сегодня 12:38 Хроника 0 Коммент.

Сбившим ребёнка искитимским водителем заинтересовались следователи

сегодня 11:55 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:49 Политика 0 Коммент.

Против «2ГИС» возбудили дело за порочащую репутацию омской УФНС рекламу

сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

Недовольные строители пытались поджечь школу под Новосибирском

сегодня 11:03 Хроника 0 Коммент.

Загадочный предмет из клювов птиц обнаружили учёные в Новосибирской области

сегодня 10:34 Наука 0 Коммент.

Новосибирск не хочет делиться матчами молодёжного ЧМ по хоккею с Омском

сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

Как отдыхаем на новогодних каникулах-2019

сегодня 09:02 Работа 0 Коммент.

За лучший снежный городок новосибирцы получат 100 тысяч рублей

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Северная олениха поселилась на складе новосибирской транспортной компании

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Опасному посетителю «Арены» вынесли приговор в Новосибирске

сегодня 06:03 Хроника 0 Коммент.

Омичи взбунтовались против вторжения китайских гастарбайтеров

вчера 18:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы на одну ночь смогут погрузиться в мир шедевров Миядзаки

вчера 18:30 Афиша 0 Коммент.

Маметкинский Хатико покинул остановку и обрёл новый дом

вчера 17:13 Общество 0 Коммент.

Омск может забрать матчи молодёжного чемпионата мира у Новосибирска

вчера 16:55 Общество 0 Коммент.

Уволившийся после протестов колыванский чиновник устроился в мэрию Новосибирска

вчера 15:45 Политика 1 Коммент.

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