Две машины не пускали в больницу скорую с пациентом в Новосибирске

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Две машины не пускали в больницу скорую с пациентом в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
13.12.2018 12:38
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Карета скорой помощи, в которой находился пациент, четверть часа не могла заехать на пандус новосибирской больницы – дорогу практически заблокировали две машины.
Автомобиль скорой помощи в течение 15 минут не мог попасть к дверям городской клинической больницы № 1 из-за припаркованных машин. При этом в карете находился тяжело больной пациент.
Как сообщает группа «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте», путь к медучреждению автомобилю перегородили тёмный седан и хэтчбек Mazda Demio.
«Реанимобиль большой, водитель боялся зацепить их при движении задним ходом, так как на пандусе гололёд, заезжать надо с разгону и машину могло стащить», — рассказали в паблике.
Сотрудники службы скорой помощи поделились, что автомобилисты неоднократно мешают передвижению служебных машин по территории больницы.
Напомним, в августе скорая с пациентом попала в аварию на Большевистской в Новосибирске.
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