Гадания и богатый стол: 5 главных сходств Нового года в Сибири и Ирландии

Новогодние традиции, казалось бы, далёкой от Новосибирска Ирландии, не так уж и отличаются от наших; более того, теперь есть возможность отметить этот праздник в стиле обоих стран.

1. Память о традициях

В Ирландии, как и в Сибири, люди чтят старые традиции. У ирландцев новогодняя пора связана со многими мистическими деталями и сказочными персонажами, схожими с нашими Дедом Морозом и Бабой Ягой. Они внимательно относятся к своим традициям, в том числе и религиозным. То же можно сказать и про жителей Сибири – ведь если Рождество отмечается во всей стране, то про колядки такое большое количество людей уже мало где помнит.

2. Зимние гадания

У нас в канун Нового года и предрождественскую неделю принято гадать. Такие же традиции есть и у ирландцев. При этом некоторые гадания очень похожи — например, русские девушки кладут себе гребень под подушку, чтобы им приснился суженый, а вот жительницы Ирландии с той же целью кладут туда травы: плющ, омелу, лаванду или клевер.

3. Отмечать с размахом

Не во всех странах принято отмечать Новый год пиршеством с особым размахом. Но этого точно не скажешь про нас и ирландцев. Как и в России, у них проходят массовые мероприятия на улицах, где под конец все вместе на главной площади отсчитывают удары курантов.

4. Богатый стол

Как и русские, ирландцы стремятся поставить на новогодний стол как можно больше различных вкусных блюд. Также они при этом не забывают про украшения, чтобы радовался не только желудок, но и глаз.

5. Shamrock

Говоря про вкусную еду, невозможно не вспомнить про легендарный новосибирский рестопаб в ирландском стиле, которые совсем недавно вновь открылся в городе в обновлённом формате. Более того, там можно ещё и отметить Новый год и ощутить себя и сибиряком, и ирландцем одновременно. Ведь Shamrock – это взятая за основу идея ирландского паба, адаптированная под вкусы и потребности новосибирцев.

Весёлую, вкусную, а главное, без всяких забот о готовке, новогоднюю ночь можно провести в Shamrock за 9 900 рублей с человека. В эту стоимость входят:

Праздничная программа

Ведущий;

Шоу-балет «Тиффани»;

Кавер-группа;

Иллюзионист;

Фейерверк.





Ведущий; Шоу-балет «Тиффани»; Кавер-группа; Иллюзионист; Фейерверк. Множество напитков , в том числе авторских, на выбор (подробности можно уточнить у рестопаба).





, в том числе авторских, на выбор (подробности можно уточнить у рестопаба). Закуски

Ассорти сыров;

Маринованный ростбиф;

Сёмга в свекольном маринаде;

Ассорти паштетов (печень, сёмга, баклажаны);

Корзинка мандаринов.



На выбор





Ассорти сыров; Маринованный ростбиф; Сёмга в свекольном маринаде; Ассорти паштетов (печень, сёмга, баклажаны); Корзинка мандаринов. Салаты

Цезарь с цыпленком;

Оливье ;

Вяленая телятина;

Свёкла с козьим сыром.





Цезарь с цыпленком; Оливье ; Вяленая телятина; Свёкла с козьим сыром. Горячее

Буженина;

Баранина;

Говядина;

Сёмга;

Перепёлка.





Буженина; Баранина; Говядина; Сёмга; Перепёлка. Гарниры

Пюре из картофеля и сельдерея;

Овощи-гриль;

Печёный картофель;

Рис на пару.

Напомним, рестопаб «Шемрок» находится по адресу улица Нарымская, 23; забронировать стол и узнать подробности по телефону 239-61-06.