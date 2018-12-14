Лента новостейПредложить новость
Сибирские полицейские закрыли фабрику по производству контрафактного алкоголя
«Витёк, катись сам»: тракторист устроил погром на ледовом стадионе Чановского района
На время новогодних праздников изменится расписание новосибирских пригородных поездов
Гадания и богатый стол: 5 главных сходств Нового года в Сибири и Ирландии
В Новосибирске 1600 детей станут участниками «Губернаторской ёлки»
Новосибирцев ждут ночи искусств и 30 событий: в регионе открыли Год театра
Прокуратура проверит строительную компанию, чьи рабочие пытались поджечь школу
Гадания и богатый стол: 5 главных сходств Нового года в Сибири и ИрландииРубрика: афиша, общество
14.12.2018 09:06
Новогодние традиции, казалось бы, далёкой от Новосибирска Ирландии, не так уж и отличаются от наших; более того, теперь есть возможность отметить этот праздник в стиле обоих стран.
1. Память о традициях
В Ирландии, как и в Сибири, люди чтят старые традиции. У ирландцев новогодняя пора связана со многими мистическими деталями и сказочными персонажами, схожими с нашими Дедом Морозом и Бабой Ягой. Они внимательно относятся к своим традициям, в том числе и религиозным. То же можно сказать и про жителей Сибири – ведь если Рождество отмечается во всей стране, то про колядки такое большое количество людей уже мало где помнит.
2. Зимние гадания
У нас в канун Нового года и предрождественскую неделю принято гадать. Такие же традиции есть и у ирландцев. При этом некоторые гадания очень похожи — например, русские девушки кладут себе гребень под подушку, чтобы им приснился суженый, а вот жительницы Ирландии с той же целью кладут туда травы: плющ, омелу, лаванду или клевер.
3. Отмечать с размахом
Не во всех странах принято отмечать Новый год пиршеством с особым размахом. Но этого точно не скажешь про нас и ирландцев. Как и в России, у них проходят массовые мероприятия на улицах, где под конец все вместе на главной площади отсчитывают удары курантов.
4. Богатый стол
Как и русские, ирландцы стремятся поставить на новогодний стол как можно больше различных вкусных блюд. Также они при этом не забывают про украшения, чтобы радовался не только желудок, но и глаз.
5. Shamrock
Говоря про вкусную еду, невозможно не вспомнить про легендарный новосибирский рестопаб в ирландском стиле, которые совсем недавно вновь открылся в городе в обновлённом формате. Более того, там можно ещё и отметить Новый год и ощутить себя и сибиряком, и ирландцем одновременно. Ведь Shamrock – это взятая за основу идея ирландского паба, адаптированная под вкусы и потребности новосибирцев.
Весёлую, вкусную, а главное, без всяких забот о готовке, новогоднюю ночь можно провести в Shamrock за 9 900 рублей с человека. В эту стоимость входят:
- Праздничная программа
Ведущий;
Шоу-балет «Тиффани»;
Кавер-группа;
Иллюзионист;
Фейерверк.
- Множество напитков, в том числе авторских, на выбор (подробности можно уточнить у рестопаба).
- Закуски
Ассорти сыров;
Маринованный ростбиф;
Сёмга в свекольном маринаде;
Ассорти паштетов (печень, сёмга, баклажаны);
Корзинка мандаринов.
На выбор
- Салаты
Цезарь с цыпленком;
Оливье ;
Вяленая телятина;
Свёкла с козьим сыром.
- Горячее
Буженина;
Баранина;
Говядина;
Сёмга;
Перепёлка.
- Гарниры
Пюре из картофеля и сельдерея;
Овощи-гриль;
Печёный картофель;
Рис на пару.
Напомним, рестопаб «Шемрок» находится по адресу улица Нарымская, 23; забронировать стол и узнать подробности по телефону 239-61-06.
Комментарии
Лента новостей
Сибирские полицейские закрыли фабрику по производству контрафактного алкоголя
«Витёк, катись сам»: тракторист устроил погром на ледовом стадионе Чановского района
На время новогодних праздников изменится расписание новосибирских пригородных поездов
Гадания и богатый стол: 5 главных сходств Нового года в Сибири и Ирландии
В Новосибирске 1600 детей станут участниками «Губернаторской ёлки»
Новосибирцев ждут ночи искусств и 30 событий: в регионе открыли Год театра
Прокуратура проверит строительную компанию, чьи рабочие пытались поджечь школу
Статьи по теме
Накормить и удивить
Что русскому хорошо, то иностранцу гастрономический шо...
К столу, как к пулёмету
Что и за чей счёт ищут новосибирские общественник...
Мойте руки и к столу: новосибирцев стали кормить во время спектаклей
Зрителей на ужин ждут сваренные картофель, свёкла, яйца, морковь и друг...
Пережить 31-е
Тыквы, паутины, огоньки — декорации для самого страшного праздника в...
Сибирский чемпион
Вкусное, полезное и дарящее отличное настроение - это мор...
Какой Вьетнам на вкус
Литры пряного бульона и жареные рулеты — почему рес...
Новости по теме
Популярное