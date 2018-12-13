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Красноярский сенатор предложил приравнять «неуважительные» тексты о власти к экстремизму

Рубрика: политика, общество

13.12.2018 13:42

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Красноярский сенатор Андрей Клишас предложил приравнять недостоверные и оскорбляющие, по мнению властей, тексты к экстремизму.

12 декабря в Госдуму поступили два новых законопроекта, ужесточающие требования к написанию текстов СМИ и их распространению в сети. Авторами являются красноярский сенатор Андрей Клишас, представитель Саратовской области Людмила Бокова и федеральный парламентарий от Челябинской области Дмитрий Вяткин. Об этом сообщило РБК.

Суть новых законопроектов сводится к дополнению статьей «Злоупотребление свободой массовой информации» и «Об информации». Предлагается запретить публикацию в СМИ «заведомо недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений». За это будет грозить штраф в размере 30-50 тысяч рублей для должностных лиц и от 400 тысяч до 1 млн рублей – для компаний.

«Указанные меры предлагаются в целях предотвращения угрозы общественному порядку в РФ. Принятие предлагаемого законопроекта будет способствовать выполнению СМИ своей основной функции – предоставлению обществу достоверной, полной и объективной информации», — сообщили в пояснительной записке.

Кроме того, Андрей Клишас предложил позволить генпрокуратуре РФ требовать ограничения доступа к сайтам, порталам или страницам, размещающим подобные материалы. Наказание за распространение – арест на 15 суток или штраф до 5 тысяч рублей

Напоминаем, с 1 января 2019 года в нескольких областях вступит сил Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"».

 

 

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Лента новостей

Предложить новость

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сегодня 16:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев ждут ночи искусств и 30 событий: в регионе открыли Год театра

сегодня 16:00 Культура 0 Коммент.

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сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

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Загадочный предмет из клювов птиц обнаружили учёные в Новосибирской области

сегодня 10:34 Наука 0 Коммент.

Новосибирск не хочет делиться матчами молодёжного ЧМ по хоккею с Омском

сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

Как отдыхаем на новогодних каникулах-2019

сегодня 09:02 Работа 0 Коммент.

За лучший снежный городок новосибирцы получат 100 тысяч рублей

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Северная олениха поселилась на складе новосибирской транспортной компании

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:33 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:30 Афиша 0 Коммент.

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вчера 17:13 Общество 0 Коммент.

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