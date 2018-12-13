Красноярский сенатор предложил приравнять «неуважительные» тексты о власти к экстремизму

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Красноярский сенатор Андрей Клишас предложил приравнять недостоверные и оскорбляющие, по мнению властей, тексты к экстремизму.

12 декабря в Госдуму поступили два новых законопроекта, ужесточающие требования к написанию текстов СМИ и их распространению в сети. Авторами являются красноярский сенатор Андрей Клишас, представитель Саратовской области Людмила Бокова и федеральный парламентарий от Челябинской области Дмитрий Вяткин. Об этом сообщило РБК.

Суть новых законопроектов сводится к дополнению статьей «Злоупотребление свободой массовой информации» и «Об информации». Предлагается запретить публикацию в СМИ «заведомо недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений». За это будет грозить штраф в размере 30-50 тысяч рублей для должностных лиц и от 400 тысяч до 1 млн рублей – для компаний.

«Указанные меры предлагаются в целях предотвращения угрозы общественному порядку в РФ. Принятие предлагаемого законопроекта будет способствовать выполнению СМИ своей основной функции – предоставлению обществу достоверной, полной и объективной информации», — сообщили в пояснительной записке.

Кроме того, Андрей Клишас предложил позволить генпрокуратуре РФ требовать ограничения доступа к сайтам, порталам или страницам, размещающим подобные материалы. Наказание за распространение – арест на 15 суток или штраф до 5 тысяч рублей.

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