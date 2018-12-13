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Локоть занял первое место в медиарейтинге первых лиц СФО

Рубрика: политика, общество

13.12.2018 11:49

ФОТО СО СТРАНИЦЫ АНАТОЛИЯ ЛОКТЯ В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

По данным «Медиалогии», мэр Новосибирска Анатолий Локоть стал самым цитируемым в средствах массовой информации руководителем столицы сибирского региона.

Компания «Медиалогия» составила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов СФО за прошедший ноябрь. Сам рейтинг был сделан на основе базы СМИ, которая состоит из порядка 47 700 источников. По итогам первое место занял мэр Новосибирска Анатолий Локоть, его медиаиндекс составил 11 500,3.

В «Медиалогии» отметили инфоповоды, в которых фигурировал в ноябре Анатолий Локоть. 

«Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провёл оргкомитет по празднованию Нового года. Главный новогодний городок Новосибирска на площади Ленина планируют открыть 21 декабря. Также Анатолий Локоть представил Совету депутатов города Новосибирска проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 года», – отметили на сайте компании.

Второе место в рейтинге занял глава Красноярска Сергей Ерёмин с медиаиндексом 6 877. На третьей строчке расположилась мэр Омска Оксана Фадина с индексом 6 760.

Напомним, в декабре Анатолий Локоть предложил его репостнуть за билеты на хоккей.

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сегодня 10:34 Наука 0 Коммент.

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сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:02 Работа 0 Коммент.

За лучший снежный городок новосибирцы получат 100 тысяч рублей

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:03 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:30 Афиша 0 Коммент.

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