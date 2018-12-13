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Новосибирский пародист Satyr высмеял хиты Шнурова в новом клипе

Рубрика: общество

13.12.2018 18:03

стоп-кадр видео на TouTube-канале Сатира

Актёр из Сибири снял пародию на клип группы «Ленинград» — видео стремительно набирает «лайки».

Известный на всю страну пародист Илья Шабельников, более известный как Satyr, выпустил новое видео на своём YouTube-канале – на этот раз героем его ролика стал лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Клип снимали в Новосибирске на площади Ленина и в одной из городских кофеен.

«Данное видео носит исключительно пародийный характер и не несёт в себе цели кого-либо оскорбить. Все персонажи вымышлены, а все совпадения случайны», — предупреждает дисклеймер на первом кадре.

В клипе под названием «Ленинград. Пародия #27» сибиряк играет живущего с мамой IT-специалиста и самого Шнура. По сюжету инфантильный парень-«ботаник» везде слышит одну и ту же песню и всё больше раздражается. Последней каплей становится то, что отчим ломает его конструктор, напевая надоевшую мелодию. «Айтишник» бросается в погоню за родственником с клинком ассасина и попадает под машину, за рулём которой находится лидер известной группы.

Напомним, в ноябре новосибирский пародист Satyr стал героем документального фильма о юмористах, который снял известный журналист Юрий Дудь.

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Лента новостей

Предложить новость

Четырёхлетие быстрого интернета в Новосибирске отметил известный мобильный оператор

сегодня 16:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев ждут ночи искусств и 30 событий: в регионе открыли Год театра

сегодня 16:00 Культура 0 Коммент.

Травников высказался о разделении матчей МЧМ по хоккею между Новосибирском и Омском

сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

Две машины не пускали в больницу скорую с пациентом в Новосибирске

сегодня 12:38 Хроника 0 Коммент.

Сбившим ребёнка искитимским водителем заинтересовались следователи

сегодня 11:55 Хроника 0 Коммент.

Локоть занял первое место в медиарейтинге первых лиц СФО

сегодня 11:49 Политика 0 Коммент.

Против «2ГИС» возбудили дело за порочащую репутацию омской УФНС рекламу

сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

Недовольные строители пытались поджечь школу под Новосибирском

сегодня 11:03 Хроника 0 Коммент.

Загадочный предмет из клювов птиц обнаружили учёные в Новосибирской области

сегодня 10:34 Наука 0 Коммент.

Новосибирск не хочет делиться матчами молодёжного ЧМ по хоккею с Омском

сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

Как отдыхаем на новогодних каникулах-2019

сегодня 09:02 Работа 0 Коммент.

За лучший снежный городок новосибирцы получат 100 тысяч рублей

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Северная олениха поселилась на складе новосибирской транспортной компании

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Опасному посетителю «Арены» вынесли приговор в Новосибирске

сегодня 06:03 Хроника 0 Коммент.

Омичи взбунтовались против вторжения китайских гастарбайтеров

вчера 18:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы на одну ночь смогут погрузиться в мир шедевров Миядзаки

вчера 18:30 Афиша 0 Коммент.

Маметкинский Хатико покинул остановку и обрёл новый дом

вчера 17:13 Общество 0 Коммент.

Омск может забрать матчи молодёжного чемпионата мира у Новосибирска

вчера 16:55 Общество 0 Коммент.

Уволившийся после протестов колыванский чиновник устроился в мэрию Новосибирска

вчера 15:45 Политика 1 Коммент.

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