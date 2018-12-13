Новосибирский пародист Satyr высмеял хиты Шнурова в новом клипе

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Новосибирский пародист Satyr высмеял хиты Шнурова в новом клипеРубрика: общество
13.12.2018 18:03
стоп-кадр видео на TouTube-канале Сатира
Актёр из Сибири снял пародию на клип группы «Ленинград» — видео стремительно набирает «лайки».
Известный на всю страну пародист Илья Шабельников, более известный как Satyr, выпустил новое видео на своём YouTube-канале – на этот раз героем его ролика стал лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Клип снимали в Новосибирске на площади Ленина и в одной из городских кофеен.
«Данное видео носит исключительно пародийный характер и не несёт в себе цели кого-либо оскорбить. Все персонажи вымышлены, а все совпадения случайны», — предупреждает дисклеймер на первом кадре.
В клипе под названием «Ленинград. Пародия #27» сибиряк играет живущего с мамой IT-специалиста и самого Шнура. По сюжету инфантильный парень-«ботаник» везде слышит одну и ту же песню и всё больше раздражается. Последней каплей становится то, что отчим ломает его конструктор, напевая надоевшую мелодию. «Айтишник» бросается в погоню за родственником с клинком ассасина и попадает под машину, за рулём которой находится лидер известной группы.
Напомним, в ноябре новосибирский пародист Satyr стал героем документального фильма о юмористах, который снял известный журналист Юрий Дудь.
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