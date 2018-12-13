Новосибирск не хочет делиться матчами молодёжного ЧМ по хоккею с Омском

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Новосибирск не хочет делиться матчами молодёжного ЧМ по хоккею с ОмскомРубрика: общество
13.12.2018 10:12
фото с сайта pixabay.com
В минспорта Новосибирской области отреагировали на информацию о том, что Новосибирск может разделить молодёжный ЧМ по хоккею с Омском.
Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов заявил, что официальной площадкой молодёжного Чемпионата мира по хоккею останется Новосибирск. При этом он отказался комментировать то, что в Омске предполагается провести часть матчей.
«Я не хотел бы комментировать сообщения СМИ о том, что Омск рассматривался в качестве дополнительной площадки для проведения этих соревнований. Согласно всем официальным документам, площадкой молодёжного чемпионата является Новосибирск. Есть письмо Международной Федерации хоккея, где именно Новосибирск указан местом проведения чемпионата, в международном календаре спортивных мероприятий также указан Новосибирск», — приводит слова министра пресс-служба областного правительства.
Сергей Ахапов также подчеркнул: о том, что чемпионат пройдёт именно в Новосибирске, говорил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель в ходе своего визита в регион.
Напомним, накануне появилась информация о том, что часть матчей молодёжного чемпионата мира по хоккею может пройти в Омске. Об этом сообщил президент IIHF Рене Фазель, сославшись на письмо от президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка – по его словам, тот попросил разрешить проведение соревнований сразу в двух городах.
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