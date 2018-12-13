Новосибирцев ждут ночи искусств и 30 событий: в регионе открыли Год театра

фото Артёма Матюнина

Открытие Года театра прошло на сцене НОВАТа – сибиряков поздравил сам министр культуры РФ.

Торжественная церемония открытия Года театра прошла в зале имени Исидора Зака Новосибирского оперного театра 13 декабря. С видеообращением перед новосибирцами выступил министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Театр – это всегда живые эмоции. Это прямое общение зрителя, актёра, зачастую зрителя и режиссёра. Мы бы очень хотели, чтобы Год театра стал для нас праздником. И для тех, кто служит на сцене, и для тех, кто работает за сценой, для тех, кто ходит в театр регулярно и для тех, кто придёт в театр в этом году впервые. Давайте сделаем так, чтобы этот Год театра в самом положительном смысле запомнился нам на всю жизнь», — сказал Владимир Мединский.







Перед жителями Новосибирской области выступил и губернатор региона Андрей Травников. Он отметил, что Новосибирск – общепризнанная театральная столица, а по количеству номинаций и призов самой престижной театральной премии «Золотая маска» столица Сибири лидирует за Уралом.

«Огромное количество постановок, премьер проходит в течение года в наших театрах. В следующем году их, наверное, будет ещё больше. Все они проходят с аншлагом, билеты продаются заранее. Я считаю, это самое главное достижение и самое крепкое подтверждение статуса театральной столицы», – отметил глава региона.

2019 год официально объявлен Годом театра в России. На проведение мероприятий года в Новосибирской области выделено 55 миллионов рублей. Всего этих мероприятий запланировано около 30 – они пройдут не только в областном центре, но и в муниципальных районах.







Среди главных событий года – Всероссийский конкурс исполнителей художественного слова, гастроли новосибирских театров, а также XIII Международный Рождественский фестиваль искусств. Помимо этого, новосибирские государственные театры примут участие в фестивале «Золотая маска». В число мероприятий года также войдут ночи кино, музеев и искусств.

Напомним, в декабре стало известно, что на обновление новосибирских театров направят почти полмиллиарда рублей. Эта сумма будет направлена региону в рамках национального проекта «Культура».