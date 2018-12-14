Одну из новосибирских улиц перекроют из-за ремонта трубопровода

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске ремонтируют дефектный участок трубопровода – часть улицы Закавказской будет перекрыта.

На улице Закавказской изменена схема дорожного движения – с 13 декабря она перекрыта в районе дома № 72 на улице Обской. Как сообщили в пресс-центре мэрии, эти изменения вызваны ремонтом на теплосетях.

«Движение транспорта по улице Закавказской на время ремонта теплосетей организовано в объезд по соседним улицам, благоустройство и нормальная схема движения будут восстановлены до 19 декабря», – рассказали в муниципалитете.

Кроме того, из-за ремонтных работ 14 декабря с 10:00 до 16:00 в девяти жилых домах на улице Обской и в Бердском переулке отключат водоснабжение.

Напомним, в декабре новосибирские улицы перекрывали на время проведения Эстафеты огня.