Одну из новосибирских улиц перекроют из-за ремонта трубопровода

Лента новостейПредложить новость
Сибирские полицейские закрыли фабрику по производству контрафактного алкоголя
«Витёк, катись сам»: тракторист устроил погром на ледовом стадионе Чановского района
На время новогодних праздников изменится расписание новосибирских пригородных поездов
Гадания и богатый стол: 5 главных сходств Нового года в Сибири и Ирландии
В Новосибирске 1600 детей станут участниками «Губернаторской ёлки»
Новосибирцев ждут ночи искусств и 30 событий: в регионе открыли Год театра
Прокуратура проверит строительную компанию, чьи рабочие пытались поджечь школу
Одну из новосибирских улиц перекроют из-за ремонта трубопроводаРубрика: общество
14.12.2018 06:01
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирске ремонтируют дефектный участок трубопровода – часть улицы Закавказской будет перекрыта.
На улице Закавказской изменена схема дорожного движения – с 13 декабря она перекрыта в районе дома № 72 на улице Обской. Как сообщили в пресс-центре мэрии, эти изменения вызваны ремонтом на теплосетях.
«Движение транспорта по улице Закавказской на время ремонта теплосетей организовано в объезд по соседним улицам, благоустройство и нормальная схема движения будут восстановлены до 19 декабря», – рассказали в муниципалитете.
Кроме того, из-за ремонтных работ 14 декабря с 10:00 до 16:00 в девяти жилых домах на улице Обской и в Бердском переулке отключат водоснабжение.
Напомним, в декабре новосибирские улицы перекрывали на время проведения Эстафеты огня.
Комментарии
Лента новостей
Сибирские полицейские закрыли фабрику по производству контрафактного алкоголя
«Витёк, катись сам»: тракторист устроил погром на ледовом стадионе Чановского района
На время новогодних праздников изменится расписание новосибирских пригородных поездов
Гадания и богатый стол: 5 главных сходств Нового года в Сибири и Ирландии
В Новосибирске 1600 детей станут участниками «Губернаторской ёлки»
Новосибирцев ждут ночи искусств и 30 событий: в регионе открыли Год театра
Прокуратура проверит строительную компанию, чьи рабочие пытались поджечь школу
Статьи по теме
Дорогие дороги
На новосибирские магистрали по федеральному проекту потратят по...
Новости по теме
Популярное