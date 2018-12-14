9 баллов
-8
66.43 75.39
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Снегопад вновь сковал новосибирские дороги пробками

сегодня 15:01 Авто 0 Коммент.

«Ретро FM» снова дарит путёвки в загородный отель

сегодня 14:03 Общество 0 Коммент.

Невесту для «кошачьего медведя» привезли в Новосибирский зоопарк

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

Сибирские полицейские закрыли фабрику по производству контрафактного алкоголя

сегодня 12:54 Хроника 0 Коммент.

«Витёк, катись сам»: тракторист устроил погром на ледовом стадионе Чановского района

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

На время новогодних праздников изменится расписание новосибирских пригородных поездов

сегодня 11:08 Общество 0 Коммент.

Экс-глава минздрава НСО возглавил областной онкодиспансер

сегодня 10:50 Общество 0 Коммент.

Гадания и богатый стол: 5 главных сходств Нового года в Сибири и Ирландии

сегодня 09:06 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирске 1600 детей станут участниками «Губернаторской ёлки»

сегодня 08:06 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области судебный пристав правильно замотивировал злостного неплательщика

сегодня 07:08 Общество 0 Коммент.

Одну из новосибирских улиц перекроют из-за ремонта трубопровода

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирский пародист Satyr высмеял хиты Шнурова в новом клипе

вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

Четырёхлетие быстрого интернета в Новосибирске отметил известный мобильный оператор

вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев ждут ночи искусств и 30 событий: в регионе открыли Год театра

вчера 16:00 Культура 0 Коммент.

Прокуратура проверит строительную компанию, чьи рабочие пытались поджечь школу

вчера 15:32 Общество 0 Коммент.

«Про снег и уборку могу роман написать»: мэр Локоть сравнил жизнь города с драматургией

вчера 14:35 Общество 0 Коммент.

Травников высказался о разделении матчей МЧМ по хоккею между Новосибирском и Омском

вчера 14:17 Общество 0 Коммент.

Красноярский сенатор предложил приравнять «неуважительные» тексты о власти к экстремизму

вчера 13:42 Политика 1 Коммент.

Сбившим ребёнка искитимским водителем заинтересовались следователи

вчера 11:55 Хроника 0 Коммент.

Одну из новосибирских улиц перекроют из-за ремонта трубопровода

Рубрика: общество

14.12.2018 06:01

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске ремонтируют дефектный участок трубопровода – часть улицы Закавказской будет перекрыта.

На улице Закавказской изменена схема дорожного движения – с 13 декабря она перекрыта в районе дома № 72 на улице Обской. Как сообщили в пресс-центре мэрии, эти изменения вызваны ремонтом на теплосетях.

«Движение транспорта по улице Закавказской на время ремонта теплосетей организовано в объезд по соседним улицам, благоустройство и нормальная схема движения будут восстановлены до 19 декабря», – рассказали в муниципалитете.

Кроме того, из-за ремонтных работ 14 декабря с 10:00 до 16:00 в девяти жилых домах на улице Обской и в Бердском переулке отключат водоснабжение.

Напомним, в декабре новосибирские улицы перекрывали на время проведения Эстафеты огня.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Снегопад вновь сковал новосибирские дороги пробками

сегодня 15:01 Авто 0 Коммент.

«Ретро FM» снова дарит путёвки в загородный отель

сегодня 14:03 Общество 0 Коммент.

Невесту для «кошачьего медведя» привезли в Новосибирский зоопарк

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

Сибирские полицейские закрыли фабрику по производству контрафактного алкоголя

сегодня 12:54 Хроника 0 Коммент.

«Витёк, катись сам»: тракторист устроил погром на ледовом стадионе Чановского района

сегодня 11:44 Общество 0 Коммент.

На время новогодних праздников изменится расписание новосибирских пригородных поездов

сегодня 11:08 Общество 0 Коммент.

Экс-глава минздрава НСО возглавил областной онкодиспансер

сегодня 10:50 Общество 0 Коммент.

Гадания и богатый стол: 5 главных сходств Нового года в Сибири и Ирландии

сегодня 09:06 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирске 1600 детей станут участниками «Губернаторской ёлки»

сегодня 08:06 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области судебный пристав правильно замотивировал злостного неплательщика

сегодня 07:08 Общество 0 Коммент.

Одну из новосибирских улиц перекроют из-за ремонта трубопровода

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирский пародист Satyr высмеял хиты Шнурова в новом клипе

вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

Четырёхлетие быстрого интернета в Новосибирске отметил известный мобильный оператор

вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев ждут ночи искусств и 30 событий: в регионе открыли Год театра

вчера 16:00 Культура 0 Коммент.

Прокуратура проверит строительную компанию, чьи рабочие пытались поджечь школу

вчера 15:32 Общество 0 Коммент.

«Про снег и уборку могу роман написать»: мэр Локоть сравнил жизнь города с драматургией

вчера 14:35 Общество 0 Коммент.

Травников высказался о разделении матчей МЧМ по хоккею между Новосибирском и Омском

вчера 14:17 Общество 0 Коммент.

Красноярский сенатор предложил приравнять «неуважительные» тексты о власти к экстремизму

вчера 13:42 Политика 1 Коммент.

Сбившим ребёнка искитимским водителем заинтересовались следователи

вчера 11:55 Хроника 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
29.08.2018

Преображение Кировского

Первый фестиваль городских окраин Ultima Thul...

Читать далее
Image
13.07.2018

Дороги, медицина и цеха

Андрей Травников побывал в Первомайском районе Н...

Читать далее
Image
02.07.2018

Дорогие дороги

На новосибирские магистрали по федеральному проекту потратят по...

Читать далее

Новости по теме

Снегопад вновь сковал новосибирские дороги пробками сегодня 15:01 Две машины не пускали в больницу скорую с пациентом в Новосибирске вчера 12:38 Зарядка на морозе объединила новосибирцев в центре города 12.12.2018

Популярное

Image

Водитель бердской маршрутки выставил на мороз тяжело переболевшег...

Image

Две машины не пускали в больницу скорую с пациентом в Новосибирск...

Image

С щенком и продуктами прилетел к Агафье Лыковой кузбасский губерн...

Image

За «кровавый Хеллоуин» в новосибирской семье подростки отправятся...

Image

«Автомобили уничтожило»: в жутком ДТП в Новосибирской области пог...

Image

#Безсоли: в помощь бийскому деду-мему выпустили тематические прин...

Image

Маметкинский Хатико покинул остановку и обрёл новый дом

Image

Юный иркутянин умер на морозе, пока родители спасали школу от огн...

Image

Ушедшему в отставку министру промышленности НСО нашли замену

Image

Бабушка попыталась задушить обидчика внука в барнаульской школе

Image

Тарифы на тепло поднимутся дважды в Новосибирской области

Image

Омичи взбунтовались против вторжения китайских гастарбайтеров

Image

Фейковый репортаж о зиме в Новосибирске возмутил внимательных зри...