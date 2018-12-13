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Прокуратура проверит строительную компанию, чьи рабочие пытались поджечь школу

Рубрика: общество

13.12.2018 15:32

фото с сайта pixabay.com

Бердская прокуратура планирует разобраться: выплатили ли зарплату строителям, задержанным с горючим возле строящейся школы.

После публикаций новостей о работниках строительной компании «Империал», которым, по их словам, не выплатили зарплату, проверить случившееся решила прокуратура Бердска . По данным СМИ, двое её строителей собирались в знак протеста поджечь школу – они утверждали, что не получили денег за свой труд.

Как сообщают в прокуратуре Новосибирской области, работников фирмы опрашивают в городской прокуратуре.

«О результатах проверки будет сообщено дополнительно», — рассказали в региональном ведомстве.

Напомним, 13 декабря двое рабочих были задержаны на территории строящейся школы в Бердске.

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Лента новостей

Предложить новость

Четырёхлетие быстрого интернета в Новосибирске отметил известный мобильный оператор

сегодня 16:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев ждут ночи искусств и 30 событий: в регионе открыли Год театра

сегодня 16:00 Культура 0 Коммент.

Травников высказался о разделении матчей МЧМ по хоккею между Новосибирском и Омском

сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

Две машины не пускали в больницу скорую с пациентом в Новосибирске

сегодня 12:38 Хроника 0 Коммент.

Сбившим ребёнка искитимским водителем заинтересовались следователи

сегодня 11:55 Хроника 0 Коммент.

Локоть занял первое место в медиарейтинге первых лиц СФО

сегодня 11:49 Политика 0 Коммент.

Против «2ГИС» возбудили дело за порочащую репутацию омской УФНС рекламу

сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

Недовольные строители пытались поджечь школу под Новосибирском

сегодня 11:03 Хроника 0 Коммент.

Загадочный предмет из клювов птиц обнаружили учёные в Новосибирской области

сегодня 10:34 Наука 0 Коммент.

Новосибирск не хочет делиться матчами молодёжного ЧМ по хоккею с Омском

сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

Как отдыхаем на новогодних каникулах-2019

сегодня 09:02 Работа 0 Коммент.

За лучший снежный городок новосибирцы получат 100 тысяч рублей

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Северная олениха поселилась на складе новосибирской транспортной компании

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Опасному посетителю «Арены» вынесли приговор в Новосибирске

сегодня 06:03 Хроника 0 Коммент.

Омичи взбунтовались против вторжения китайских гастарбайтеров

вчера 18:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы на одну ночь смогут погрузиться в мир шедевров Миядзаки

вчера 18:30 Афиша 0 Коммент.

Маметкинский Хатико покинул остановку и обрёл новый дом

вчера 17:13 Общество 0 Коммент.

Омск может забрать матчи молодёжного чемпионата мира у Новосибирска

вчера 16:55 Общество 0 Коммент.

Уволившийся после протестов колыванский чиновник устроился в мэрию Новосибирска

вчера 15:45 Политика 1 Коммент.

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