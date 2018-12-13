Прокуратура проверит строительную компанию, чьи рабочие пытались поджечь школу

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Бердская прокуратура планирует разобраться: выплатили ли зарплату строителям, задержанным с горючим возле строящейся школы.

После публикаций новостей о работниках строительной компании «Империал», которым, по их словам, не выплатили зарплату, проверить случившееся решила прокуратура Бердска . По данным СМИ, двое её строителей собирались в знак протеста поджечь школу – они утверждали, что не получили денег за свой труд.

Как сообщают в прокуратуре Новосибирской области, работников фирмы опрашивают в городской прокуратуре.

«О результатах проверки будет сообщено дополнительно», — рассказали в региональном ведомстве.

Напомним, 13 декабря двое рабочих были задержаны на территории строящейся школы в Бердске.