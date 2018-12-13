«Про снег и уборку могу роман написать»: мэр Локоть сравнил жизнь города с драматургией

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«Про снег и уборку могу роман написать»: мэр Локоть сравнил жизнь города с драматургиейРубрика: общество
13.12.2018 14:35
ФОТО СО СТРАНИЦЫ АНАТОЛИЯ ЛОКТЯ В СОЦСЕТИ FACEBOOK
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сравнил Новосибирск с театром, проблемы города – с художественными произведениями, а также заявил о желании построить новый театр.
На торжественном открытии Года театра в НОВАТе со сцены с интересной речью выступил мэр Анатолий Локоть. Сначала он отметил, что в Сибири совершенно свой мир искусства и театра, а также напомнил, что сцену оперного недавно отреставрировали. Но публику поразила другая, более образная часть его речи.
«Новосибирск – это большой театр. И сколько сюжетов каждый день здесь разыгрывается, какая драматургия – я вам про снег и уборку могу роман написать. Не сам, конечно. <...> Одним словом, Новосибирск живёт насыщенной культурной жизнью», – сказал со сцены Анатолий Локоть.
Также мэр Новосибирска поблагодарил театральных деятелей города за их работу.
Напомним, за ноябрь по данным «Медиалогии», мэр Новосибирска стал самым цитируемым в средствах массовой информации руководителем столицы сибирского региона.
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