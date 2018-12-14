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«Ретро FM» снова дарит путёвки в загородный отель

Рубрика: общество

14.12.2018 14:03

фото предоставило «Выбери радио»

В эфир «Ретро FM» возвращается акция под названием «Право на отдых».

Первый раз она прошла этим летом. По окончании акции в редакцию радиостанции поступило много положительных отзывов от горожан и просьб провести её ещё раз. Пожелания слушателей учтены.

Главный еженедельный приз розыгрыша – путёвка на двоих в загородный отель. Каждая путёвка включает в себя проживание на двое суток, трёхразовое питание, посещение русской бани и хаммама, катание на снегоходе с инструктором, бильярд и т.д.

Стать обладателем главного приза очень просто. Нужно до 28 декабря дозвониться в «Феличиту» с 18:00 до 19:00 по номеру 362-07-97 и выполнить задание ведущего, набрав максимальное количество баллов — чем больше баллов, тем больше шансов стать победителем. Итоги подводятся по воскресеньям.

Информация по телефону +7 (383) 362-07-67 и на сайтах vk.com/novosibirsk.retrofm и novosibirsk.retrofm.ru

Запрещено для детей.

Напомним, в ноябре состоялась легендарная вечеринка «Ретро FM».

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Лента новостей

Предложить новость

Снегопад вновь сковал новосибирские дороги пробками

сегодня 15:01 Авто 0 Коммент.

«Ретро FM» снова дарит путёвки в загородный отель

сегодня 14:03 Общество 0 Коммент.

Невесту для «кошачьего медведя» привезли в Новосибирский зоопарк

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

Сибирские полицейские закрыли фабрику по производству контрафактного алкоголя

сегодня 12:54 Хроника 0 Коммент.

На время новогодних праздников изменится расписание новосибирских пригородных поездов

сегодня 11:08 Общество 0 Коммент.

Экс-глава минздрава НСО возглавил областной онкодиспансер

сегодня 10:50 Общество 0 Коммент.

Гадания и богатый стол: 5 главных сходств Нового года в Сибири и Ирландии

сегодня 09:06 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирске 1600 детей станут участниками «Губернаторской ёлки»

сегодня 08:06 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области судебный пристав правильно замотивировал злостного неплательщика

сегодня 07:08 Общество 0 Коммент.

Одну из новосибирских улиц перекроют из-за ремонта трубопровода

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирский пародист Satyr высмеял хиты Шнурова в новом клипе

вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

Четырёхлетие быстрого интернета в Новосибирске отметил известный мобильный оператор

вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев ждут ночи искусств и 30 событий: в регионе открыли Год театра

вчера 16:00 Культура 0 Коммент.

Прокуратура проверит строительную компанию, чьи рабочие пытались поджечь школу

вчера 15:32 Общество 0 Коммент.

«Про снег и уборку могу роман написать»: мэр Локоть сравнил жизнь города с драматургией

вчера 14:35 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:17 Общество 0 Коммент.

Красноярский сенатор предложил приравнять «неуважительные» тексты о власти к экстремизму

вчера 13:42 Политика 1 Коммент.

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вчера 11:55 Хроника 0 Коммент.

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вчера 11:49 Политика 0 Коммент.

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