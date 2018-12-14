«Ретро FM» снова дарит путёвки в загородный отель

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«Ретро FM» снова дарит путёвки в загородный отельРубрика: общество
14.12.2018 14:03
фото предоставило «Выбери радио»
В эфир «Ретро FM» возвращается акция под названием «Право на отдых».
Первый раз она прошла этим летом. По окончании акции в редакцию радиостанции поступило много положительных отзывов от горожан и просьб провести её ещё раз. Пожелания слушателей учтены.
Главный еженедельный приз розыгрыша – путёвка на двоих в загородный отель. Каждая путёвка включает в себя проживание на двое суток, трёхразовое питание, посещение русской бани и хаммама, катание на снегоходе с инструктором, бильярд и т.д.
Стать обладателем главного приза очень просто. Нужно до 28 декабря дозвониться в «Феличиту» с 18:00 до 19:00 по номеру 362-07-97 и выполнить задание ведущего, набрав максимальное количество баллов — чем больше баллов, тем больше шансов стать победителем. Итоги подводятся по воскресеньям.
Информация по телефону +7 (383) 362-07-67 и на сайтах vk.com/novosibirsk.retrofm и novosibirsk.retrofm.ru
Запрещено для детей.
Напомним, в ноябре состоялась легендарная вечеринка «Ретро FM».
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Лента новостей
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