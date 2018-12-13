Сбившим ребёнка искитимским водителем заинтересовались следователи

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Факты ДТП с участием ребёнка проверяют следователи – есть информация, что маленькую девочку сбил пьяный экс-полицейский.

Следователи проверяют факты ДТП в Искитимском районе, в результате которого под колёса автомобиля попала четырёхлетняя девочка. Авария произошла на пешеходном переходе в посёлке Линёво 7 декабря.

По данным некоторых СМИ, за рулём находился бывший полицейский в состоянии алкогольного опьянения.

«В случае передачи материалов из органов полиции будут проверены все факты, изложенные в СМИ, проведены экспертизы с целью установления всех обстоятельств случившегося», – рассказали в СУ СК по Новосибирской области.

Как сообщили в ведомстве корреспонденту Сиб.фм, пока материалы проверки по факту ДТП из полиции не переданы. По предварительной информации, сейчас состояние пострадавшего ребёнка не тяжёлое.

Напомним, 48-летний водитель, сбивший девочку в посёлке Линёво, попытался скрыться от полиции, однако был задержан.