9 баллов
-15
66.26 75.39
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Четырёхлетие быстрого интернета в Новосибирске отметил известный мобильный оператор

сегодня 16:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев ждут ночи искусств и 30 событий: в регионе открыли Год театра

сегодня 16:00 Культура 0 Коммент.

Травников высказался о разделении матчей МЧМ по хоккею между Новосибирском и Омском

сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

Две машины не пускали в больницу скорую с пациентом в Новосибирске

сегодня 12:38 Хроника 0 Коммент.

Сбившим ребёнка искитимским водителем заинтересовались следователи

сегодня 11:55 Хроника 0 Коммент.

Локоть занял первое место в медиарейтинге первых лиц СФО

сегодня 11:49 Политика 0 Коммент.

Против «2ГИС» возбудили дело за порочащую репутацию омской УФНС рекламу

сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

Недовольные строители пытались поджечь школу под Новосибирском

сегодня 11:03 Хроника 0 Коммент.

Загадочный предмет из клювов птиц обнаружили учёные в Новосибирской области

сегодня 10:34 Наука 0 Коммент.

Новосибирск не хочет делиться матчами молодёжного ЧМ по хоккею с Омском

сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

Как отдыхаем на новогодних каникулах-2019

сегодня 09:02 Работа 0 Коммент.

За лучший снежный городок новосибирцы получат 100 тысяч рублей

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Северная олениха поселилась на складе новосибирской транспортной компании

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Опасному посетителю «Арены» вынесли приговор в Новосибирске

сегодня 06:03 Хроника 0 Коммент.

Омичи взбунтовались против вторжения китайских гастарбайтеров

вчера 18:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы на одну ночь смогут погрузиться в мир шедевров Миядзаки

вчера 18:30 Афиша 0 Коммент.

Маметкинский Хатико покинул остановку и обрёл новый дом

вчера 17:13 Общество 0 Коммент.

Омск может забрать матчи молодёжного чемпионата мира у Новосибирска

вчера 16:55 Общество 0 Коммент.

Уволившийся после протестов колыванский чиновник устроился в мэрию Новосибирска

вчера 15:45 Политика 1 Коммент.

Сбившим ребёнка искитимским водителем заинтересовались следователи

Рубрика: проиcшествия

13.12.2018 11:55

фото с сайта pixabay.com

Факты ДТП с участием ребёнка проверяют следователи – есть информация, что маленькую девочку сбил пьяный экс-полицейский.

Следователи проверяют факты ДТП в Искитимском районе, в результате которого под колёса автомобиля попала четырёхлетняя девочка. Авария произошла на пешеходном переходе в посёлке Линёво 7 декабря.

По данным некоторых СМИ, за рулём находился бывший полицейский в состоянии алкогольного опьянения.

«В случае передачи материалов из органов полиции будут проверены все факты, изложенные в СМИ, проведены экспертизы с целью установления всех обстоятельств случившегося», – рассказали в СУ СК по Новосибирской области.

Как сообщили в ведомстве корреспонденту Сиб.фм, пока материалы проверки по факту ДТП из полиции не переданы. По предварительной информации, сейчас состояние пострадавшего ребёнка не тяжёлое.

Напомним, 48-летний водитель, сбивший девочку в посёлке Линёво, попытался скрыться от полиции, однако был задержан.

Теги: ДТП дети СКР

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Четырёхлетие быстрого интернета в Новосибирске отметил известный мобильный оператор

сегодня 16:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев ждут ночи искусств и 30 событий: в регионе открыли Год театра

сегодня 16:00 Культура 0 Коммент.

Травников высказался о разделении матчей МЧМ по хоккею между Новосибирском и Омском

сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

Две машины не пускали в больницу скорую с пациентом в Новосибирске

сегодня 12:38 Хроника 0 Коммент.

Сбившим ребёнка искитимским водителем заинтересовались следователи

сегодня 11:55 Хроника 0 Коммент.

Локоть занял первое место в медиарейтинге первых лиц СФО

сегодня 11:49 Политика 0 Коммент.

Против «2ГИС» возбудили дело за порочащую репутацию омской УФНС рекламу

сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

Недовольные строители пытались поджечь школу под Новосибирском

сегодня 11:03 Хроника 0 Коммент.

Загадочный предмет из клювов птиц обнаружили учёные в Новосибирской области

сегодня 10:34 Наука 0 Коммент.

Новосибирск не хочет делиться матчами молодёжного ЧМ по хоккею с Омском

сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

Как отдыхаем на новогодних каникулах-2019

сегодня 09:02 Работа 0 Коммент.

За лучший снежный городок новосибирцы получат 100 тысяч рублей

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

Северная олениха поселилась на складе новосибирской транспортной компании

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Опасному посетителю «Арены» вынесли приговор в Новосибирске

сегодня 06:03 Хроника 0 Коммент.

Омичи взбунтовались против вторжения китайских гастарбайтеров

вчера 18:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы на одну ночь смогут погрузиться в мир шедевров Миядзаки

вчера 18:30 Афиша 0 Коммент.

Маметкинский Хатико покинул остановку и обрёл новый дом

вчера 17:13 Общество 0 Коммент.

Омск может забрать матчи молодёжного чемпионата мира у Новосибирска

вчера 16:55 Общество 0 Коммент.

Уволившийся после протестов колыванский чиновник устроился в мэрию Новосибирска

вчера 15:45 Политика 1 Коммент.

Статьи по теме

Image
31.10.2018

Островок для потерявшихся детей

Пять правил безопасности, котор...

Читать далее
Image
30.10.2018

Между «Тремя поросятами» и Чеховым

Какое театральное будущее ...

Читать далее
Image
04.09.2018

Время знаний

В Новосибирске открыли самую большую школу в городе и самую лучшую ...

Читать далее
Image
30.08.2018

Закрытое лечение

Как прорваться к больному через наглухо запертые двери реан...

Читать далее
Image
20.08.2018

Рожать больше, жить дольше

В Новосибирске обсудили план реализации но...

Читать далее
Image
26.07.2018

Искусство по правилам и без

Один день из жизни солиста НОВАТа — пени...

Читать далее

Новости по теме

Женщину с ребёнком спасли из горящей квартиры в Новосибирске вчера 12:31 «Радио Дача» наградит самых талантливых маленьких радиослушателей вчера 09:03

Популярное

Image

Водитель бердской маршрутки выставил на мороз тяжело переболевшег...

Image

Сироту из Новосибирска привлекли к суду за обрушение квартиры

Image

За «кровавый Хеллоуин» в новосибирской семье подростки отправятся...

Image

С щенком и продуктами прилетел к Агафье Лыковой кузбасский губерн...

Image

«Автомобили уничтожило»: в жутком ДТП в Новосибирской области пог...

Image

#Безсоли: в помощь бийскому деду-мему выпустили тематические прин...

Image

Юный иркутянин умер на морозе, пока родители спасали школу от огн...

Image

Ушедшему в отставку министру промышленности НСО нашли замену

Image

Бабушка попыталась задушить обидчика внука в барнаульской школе

Image

Маметкинский Хатико покинул остановку и обрёл новый дом

Image

Тарифы на тепло поднимутся дважды в Новосибирской области

Image

Фейковый репортаж о зиме в Новосибирске возмутил внимательных зри...

Image

Пассажиры оказались ни при чём: из-за чего останавливали новосиби...