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Травников высказался о разделении матчей МЧМ по хоккею между Новосибирском и Омском

Рубрика: общество

13.12.2018 14:17

фото пресс-службы мэрии Новосибирска

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предположил, что Омск, возможно, претендует на матчи молодёжного чемпионата мира по хоккею, чтобы получить деньги на строительство новой арены.

На церемонии открытия I этапа Всероссийских открытых соревнований среди юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий — Skimir» в Новосибирской области губернатор Андрей Травников прокомментарировал инициативу по присоединению Омска к проведению матчей МЧМ по хоккею 2023 года.

«Если эта инициатива продвигается, чтобы ускорить финансирование строительства новой арены в Омске, и для этого есть какие-то шансы, то такую инициативу, по моему мнению, стоит поддержать. Сейчас омские болельщики остались без домашних игр, и пока даже нет информации, когда проблема будет решена», – сказал губернатор.

Также он сообщил, что все планы по развитию инфраструктур в Новосибирске в рамках подготовки к чемпионату будут в любом случае реализованы.

«Пока мы ориентируемся на официальную информацию, которая у нас есть, о том, что все игры чемпионата пройдут в Новосибирске и, безусловно, Новосибирск к этому будет полностью готов», — отметил Андрей Травников.

Напомним, в декабре в минспорта Новосибирской области отреагировали на информацию о том, что Новосибирск может разделить молодёжный ЧМ по хоккею с Омском.

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