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Недовольные строители пытались поджечь школу под Новосибирском

Рубрика: проиcшествия

13.12.2018 11:03

фото с сайта pixabay.com

Нетрезвых рабочих задержали на стройке школы с зажигательной смесью в Бердске – они хотели устроить пожар, требуя денег от начальства.

Двоих рабочих задержали охранники в бердском микрорайоне Южный на территории строящейся школы 13 декабря. Как сообщает «Курьер. Среда. Бердск», у них обнаружили бутылку с зажигательной смесью, похожей на бензин. Сами мужчины находились в нетрезвом состоянии.

«Мужчины доставлялись в отдел полиции, но были отпущены. По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия. По словам очевидцев, эти люди выражали намерение совершить поджог, но так его и не совершили», – рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Как пояснили нарушители, они пытались заставить своего руководителя выплатить им зарплату за три недели. Однако, как пояснил начальник строительного участка, расчёт они получили. Кроме того, за два дня до инцидента буяны были уволены за пьянку.

Напомним, в декабре три нетрезвых пассажира задержали вылет самолёта из Новосибирска.

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Предложить новость

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сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:34 Наука 0 Коммент.

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сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:02 Работа 0 Коммент.

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сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:30 Афиша 0 Коммент.

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вчера 17:13 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:55 Общество 0 Коммент.

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