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В Новосибирске 1600 детей станут участниками «Губернаторской ёлки»Рубрика: общество, культура
14.12.2018 08:06
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Для детей подготовлена специальная праздничная программа в Государственном концертном зале имени А. М. Каца.
Стали известны подробности уже традиционной «Губернаторской ёлки». Праздничная программа будет включать разнообразные площадки и интерактив – «Танцевальный мастер-класс», «Магические маски», «Кинетическая песочница», «Новогоднее рукоделие», «Воображариум» и др. Всего в мероприятии примут участие 1600 детей со всего региона.
13 декабря в режиме видеоконференции главы районов под руководством заместителя губернатора Сергея Нелюбова обсудили готовность к предстоящему празднику.
«Губернаторская ёлка – яркое новогоднее событие, которого дети с нетерпением ждут. Поэтому очень важно создать атмосферу праздника, чтобы ребята получили заряд хорошего настроения и положительных эмоций. Вместе с тем при организации праздника повышенное внимание необходимо уделить обеспечению максимальной безопасности, предусмотрев любые сценарии, по всем направлениям – транспорт, питание, медицина, проживание», – отметил Сергей Нелюбов в ходе совещания.
Завтра, 14 декабря, пройдет обсуждение предстоящих новогодних мероприятий в Новосибирске и области. Обсудят «Губернаторскую ёлку», концепцию праздника в этом году, оформление города, организацию новогодней торговли, а также график движения транспорта в период каникул.
Если вы не знаете, в кого нарядить вашего ребёнка в этом году, напомним: в ноябре мы подготовили для вас несколько вариантов новогодних нарядов.
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