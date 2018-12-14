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В Новосибирске 1600 детей станут участниками «Губернаторской ёлки»

Рубрика: общество, культура

14.12.2018 08:06

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Для детей подготовлена специальная праздничная программа в Государственном концертном зале имени А. М. Каца.

Стали известны подробности уже традиционной «Губернаторской ёлки». Праздничная программа будет включать разнообразные площадки и интерактив – «Танцевальный мастер-класс», «Магические маски», «Кинетическая песочница», «Новогоднее рукоделие», «Воображариум» и др. Всего в мероприятии примут участие 1600 детей со всего региона. 

13 декабря в режиме видеоконференции главы районов под руководством заместителя губернатора Сергея Нелюбова обсудили готовность к предстоящему празднику.

«Губернаторская ёлка – яркое новогоднее событие, которого дети с нетерпением ждут. Поэтому очень важно создать атмосферу праздника, чтобы ребята получили заряд хорошего настроения и положительных эмоций. Вместе с тем при организации праздника повышенное внимание необходимо уделить обеспечению максимальной безопасности, предусмотрев любые сценарии, по всем направлениям – транспорт, питание, медицина, проживание», – отметил Сергей Нелюбов в ходе совещания.

Завтра, 14 декабря, пройдет обсуждение предстоящих новогодних мероприятий в Новосибирске и области. Обсудят «Губернаторскую ёлку», концепцию праздника в этом году, оформление города, организацию новогодней торговли, а также график движения транспорта в период каникул. 

Если вы не знаете, в кого нарядить вашего ребёнка в этом году, напомним: в ноябре мы подготовили для вас несколько вариантов новогодних нарядов.

 

 

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