В Новосибирской области судебный пристав правильно замотивировал злостного неплательщика

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В Новосибирской области судебный пристав правильно замотивировал злостного неплательщикаРубрика: общество
14.12.2018 07:08
фото с сайта pixabay.com
Должник из Куйбышева после ареста недвижимости смог в считанные дни выплатить долг в почти 1,3 миллиона рублей.
В Куйбышевском и Барабинском районах в отделах судебных приставов накопилась солидная кипа документов о невыплаченных налогах на имя одного местного жителя. Из-за неуплаты расчётные счета должника были заморожены, однако денег на них было категорически мало. Позже выяснилось, что субъект имеет в собственности несколько грузовиков и владеет двумя нежилыми помещениями, которые оперативно попали под запрет на любые регистрационные действия. Мужчина попытался выплачивать долги, однако те росли быстрее возможностей их отдавать. Оправданием для него выступала низкая прибыльность собственного бизнеса.
В конце концов, судебный пристав пригрозил выставить имеющиеся у должника нежилые помещения, которые, как оказалось, мужчина сдавал в аренду, на реализацию. Стоило этой информации дойти до фигуранта, как деньги в кратчайшие сроки появились словно из ниоткуда.
По факту, долги были уплачены, арест с имущества снят, претензий от судебных приставов к бывшему должнику больше не было.
Напомним, в декабре судебный пристав охотился за задолжавшим Дедом Морозом.
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