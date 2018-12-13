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Загадочный предмет из клювов птиц обнаружили учёные в Новосибирской области

Рубрика: наука

13.12.2018 10:34

фото с сайта sbras.info

Новосибирские учёные во время раскопок нашли необычный предмет из птичьих клювов – создан он был в середине третьего тысячелетия до нашей эры.

Во время раскопок в районе села Венгерово в одном из захоронений памятника Усть-Тартас-2 учёные Института археологии и этнографии СО РАН обнаружили странный предмет. Он сделан из клювов птиц, а его предназначение пока неизвестно. Об этом сообщила «Наука Сибири».

«Более ранняя могила, где было похоронено свыше десяти человек, перекрыта более поздней, совершённой по особой погребальной практике, и здесь мы нашли вещи, значение которых до сих пор понять не можем – сосредоточение клювов птиц. Каких именно пернатых, ещё не определено. Это либо цапли, либо журавли, потому что клювы достаточно длинные», – рассказал советник директора ИАЭТ СО РАН академик Вячеслав Молодин.

Есть предположения, что из клювов был сделан доспех или щит. На данный момент находкой занимаются реставраторы – им и предстоит выяснить, что это была за вещь.

Археолог сообщил, что захоронение, где нашли этот предмет, относится к одиновской культуре эпохи ранней бронзы. Вещь из клювов была сделана в середине третьего тысячелетия до нашей эры-начале второго тысячелетия до нашей эры.

Напомним, в декабре 2017 года археологи нашли в хакасском могильнике детские игрушки возрастом около четырёх тысяч лет.

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сегодня 10:34 Наука 0 Коммент.

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