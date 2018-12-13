Сбербанк присоединился к проекту по биометрической идентификации клиентов

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До конца 2018 года 20 % офисов Сбербанка смогут собирать биометрические данные клиентов по проекту Банка России.

Сбербанк поддержал инициативу ЦБ России по удалённой идентификации клиентов и в связи с этим запустил сбор биометрических данных для «Ключ Ростелеком» (Единой биометрической системы и Единой системы идентификации и аутентификации).

В течение текущего года около 20 % офисов банка оснастят возможностью сбора биометрических данных.

«После сдачи биометрических данных любой житель страны может пользоваться услугами банков и государственных учреждений без личного присутствия. Для этого необходимо зарегистрироваться в ЕСИА и сдать биометрические параметры – шаблоны лица и голоса – в уполномоченном банке», – отметили в пресс-службе Сбербанка.

Напомним, с 22 октября Сбербанк повысил ипотечные ставки, увеличив кредиты на новостройки на 0,4 %, а на готовое жильё – на 0,6 %.