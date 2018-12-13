1 балл
-8
66.43 75.39
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Салют и горка на «сцене»: стало известно расписание новогодних событий в Новосибирске

вчера 18:09 Общество 0 Коммент.

Сбербанк присоединился к проекту по биометрической идентификации клиентов

вчера 17:20 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предложили исполнить новогодние мечты ребятишек из детдомов

вчера 16:56 Общество 0 Коммент.

Водитель рейсового автобуса «Новосибирск – Кемерово» оказался зажат в кабине

вчера 15:11 Хроника 0 Коммент.

Снегопад вновь сковал новосибирские дороги пробками

вчера 15:01 Авто 0 Коммент.

«Ретро FM» снова дарит путёвки в загородный отель

вчера 14:03 Общество 0 Коммент.

Невесту для «кошачьего медведя» привезли в Новосибирский зоопарк

вчера 13:58 Общество 0 Коммент.

Сибирские полицейские закрыли фабрику по производству контрафактного алкоголя

вчера 12:54 Хроника 0 Коммент.

«Витёк, катись сам»: тракторист устроил погром на ледовом стадионе Чановского района

вчера 11:44 Общество 0 Коммент.

На время новогодних праздников изменится расписание новосибирских пригородных поездов

вчера 11:08 Общество 0 Коммент.

Экс-глава минздрава НСО возглавил областной онкодиспансер

вчера 10:50 Общество 0 Коммент.

Гадания и богатый стол: 5 главных сходств Нового года в Сибири и Ирландии

вчера 09:06 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирске 1600 детей станут участниками «Губернаторской ёлки»

вчера 08:06 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области судебный пристав правильно замотивировал злостного неплательщика

вчера 07:08 Общество 0 Коммент.

Одну из новосибирских улиц перекроют из-за ремонта трубопровода

вчера 06:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирский пародист Satyr высмеял хиты Шнурова в новом клипе

13.12.2018 Общество 0 Коммент.

Четырёхлетие быстрого интернета в Новосибирске отметил известный мобильный оператор

13.12.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев ждут ночи искусств и 30 событий: в регионе открыли Год театра

13.12.2018 Культура 0 Коммент.

Прокуратура проверит строительную компанию, чьи рабочие пытались поджечь школу

13.12.2018 Общество 0 Коммент.

Сбербанк присоединился к проекту по биометрической идентификации клиентов

Рубрика: общество

14.12.2018 17:20

фото с сайта pixabay.com

До конца 2018 года 20 % офисов Сбербанка смогут собирать биометрические данные клиентов по проекту Банка России.

Сбербанк поддержал инициативу ЦБ России по удалённой идентификации клиентов и в связи с этим запустил сбор биометрических данных для «Ключ Ростелеком» (Единой биометрической системы и Единой системы идентификации и аутентификации).

В течение текущего года около 20 % офисов банка оснастят возможностью сбора биометрических данных.

«После сдачи биометрических данных любой житель страны может пользоваться услугами банков и государственных учреждений без личного присутствия. Для этого необходимо зарегистрироваться в ЕСИА и сдать биометрические параметры – шаблоны лица и голоса – в уполномоченном банке», – отметили в пресс-службе Сбербанка.

Напомним, с 22 октября Сбербанк повысил ипотечные ставки, увеличив кредиты на новостройки на 0,4 %, а на готовое жильё – на 0,6 %.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Салют и горка на «сцене»: стало известно расписание новогодних событий в Новосибирске

вчера 18:09 Общество 0 Коммент.

Сбербанк присоединился к проекту по биометрической идентификации клиентов

вчера 17:20 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам предложили исполнить новогодние мечты ребятишек из детдомов

вчера 16:56 Общество 0 Коммент.

Водитель рейсового автобуса «Новосибирск – Кемерово» оказался зажат в кабине

вчера 15:11 Хроника 0 Коммент.

Снегопад вновь сковал новосибирские дороги пробками

вчера 15:01 Авто 0 Коммент.

«Ретро FM» снова дарит путёвки в загородный отель

вчера 14:03 Общество 0 Коммент.

Невесту для «кошачьего медведя» привезли в Новосибирский зоопарк

вчера 13:58 Общество 0 Коммент.

Сибирские полицейские закрыли фабрику по производству контрафактного алкоголя

вчера 12:54 Хроника 0 Коммент.

«Витёк, катись сам»: тракторист устроил погром на ледовом стадионе Чановского района

вчера 11:44 Общество 0 Коммент.

На время новогодних праздников изменится расписание новосибирских пригородных поездов

вчера 11:08 Общество 0 Коммент.

Экс-глава минздрава НСО возглавил областной онкодиспансер

вчера 10:50 Общество 0 Коммент.

Гадания и богатый стол: 5 главных сходств Нового года в Сибири и Ирландии

вчера 09:06 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирске 1600 детей станут участниками «Губернаторской ёлки»

вчера 08:06 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области судебный пристав правильно замотивировал злостного неплательщика

вчера 07:08 Общество 0 Коммент.

Одну из новосибирских улиц перекроют из-за ремонта трубопровода

вчера 06:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирский пародист Satyr высмеял хиты Шнурова в новом клипе

13.12.2018 Общество 0 Коммент.

Четырёхлетие быстрого интернета в Новосибирске отметил известный мобильный оператор

13.12.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев ждут ночи искусств и 30 событий: в регионе открыли Год театра

13.12.2018 Культура 0 Коммент.

Прокуратура проверит строительную компанию, чьи рабочие пытались поджечь школу

13.12.2018 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
07.12.2018

Взять желаемое и не ждать

Где и как достать деньги на нужные вещи быст...

Читать далее
Image
29.10.2018

Медицина Южной Кореи: высокие технологии и квалифицированные врачи

За лечением — в Южную Корею: как выбрать ...

Читать далее
Image
17.07.2018

Кредитные метры

Новосибирцы набрали ипотечных кредитов на 134,4 млрд рублей, ...

Читать далее

Новости по теме

Автобусы стали невидимыми для смартфонов новосибирских пассажиров 12.12.2018 Искусственный интеллект будет записывать новосибирцев к врачам 11.12.2018 Yota вдвое снизила цену безлимитных мобильных приложений на планшете 10.12.2018

Популярное

Image

Водитель бердской маршрутки выставил на мороз тяжело переболевшег...

Image

Две машины не пускали в больницу скорую с пациентом в Новосибирск...

Image

С щенком и продуктами прилетел к Агафье Лыковой кузбасский губерн...

Image

За «кровавый Хеллоуин» в новосибирской семье подростки отправятся...

Image

«Автомобили уничтожило»: в жутком ДТП в Новосибирской области пог...

Image

#Безсоли: в помощь бийскому деду-мему выпустили тематические прин...

Image

Маметкинский Хатико покинул остановку и обрёл новый дом

Image

Ушедшему в отставку министру промышленности НСО нашли замену

Image

Бабушка попыталась задушить обидчика внука в барнаульской школе

Image

Тарифы на тепло поднимутся дважды в Новосибирской области

Image

Омичи взбунтовались против вторжения китайских гастарбайтеров

Image

Столб дыма над «Сибирским моллом» напугал новосибирцев

Image

Депардье и коллапс в метро – Итоги недели Сиб.фм