Экс-глава минздрава НСО возглавил областной онкодиспансер

фото с сайта правительства НСО

После проверок Новосибирской онкологической службы в областном онкодиспансере сменился руководитель – им стал бывший глава регионального минздрава.

Олег Иванинский, занимавший должность министра здравоохранения Новосибирской области, назначен на должность главного врача онкологического диспансера Новосибирской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, кадровым изменениям предшествовали проверки онкологической службы Новосибирской области по инициативе регионального министра здравоохранения Константина Хальзова.

Ранее Олег Иванинский уже возглавлял новосибирский областной онкодиспансер – это было в 2011-2014 годах. После этого его назначили министром здравоохранения Новосибирской области.

Напомним, Олег Иванинский покинул пост в региональном минздраве в сентябре. На смену ему пришёл главный трансфузиолог Новосибирской области и СФО Константин Хальзов.