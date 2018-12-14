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Ёлочные патрули защищают Шушенский бор от нечестных лесорубов

Рубрика: общество

14.12.2018 16:08

фото предоставил «Шушенский бор»

В предновогоднюю пару активизировали свою работу «чёрные лесорубы» – администрация нацпарка «Шушенский бор» вынуждена тщательно охранять от них хвойные деревья.

В национальном парке «Шушенский бор» в преддверии новогодних праздников начали свою работу ёлочные патрули. Их цель – не дать «чёрным лесорубам» вырубить хвойные деревья.

«Далеко не каждый понимает: чтобы ёлoчкa выpocлa xoтя бы нa пapу мeтpoв, eй пoнaдoбитcя oт 10 дo 15 лeт. Стoит ли покупать дepeвo для укpaшeния дoмa нa пapу нeдeль, кoгдa "зелёные лёгкие" страны и так ежедневно уменьшаются из-за незаконных вырубок, это личный выбор каждого человека», – отметили в «Шушенском бору».

Более того, самовольная вырубка деревьев на территории нацпарка запрещена законом и нарушителям грозит уголовная и административная ответственность.

Также пресс-служба «Шушенского бора» напомнила, что даже на ёлочном базаре можно встретить нелегально срубленную ель или пихту.

«Сотрудники парка всё же советуют украсить свой дом в эти праздники не живым деревом, играющим важную роль в экосистеме и служащим домом для птиц и млекопитающих, а искусственным, которое прослужит долгое время», – подытожили в нацпарке.

Напомним, в октябре в Шушенском бору регистратор «поймал» бродящего бурого медведя.

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