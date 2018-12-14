Невесту для «кошачьего медведя» привезли в Новосибирский зоопарк

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Зверёк прибыл из Германии – на новом месте он, как рассчитывают специалисты, сможет создать пару.

Коллекция Новосибирского зоопарка пополнилась новым животным — бинтуронгом, известным также, как «кошачий медведь». Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Новосибирской области, животное прибыло в начале декабря из немецкого зоопарка Дуйсбург. Девятилетнюю самку доставили в Новосибирск авиатранспортом через аэропорт Шереметьево.

Бинтуронги обитают в тропических лесах Азии и активны в ночное время суток. Питаются преимущественно растительной пищей, но также насекомыми и мелкими птицами. Бинтуронгов часто содержат как домашних питомцев, поскольку они легко приручаемы и доверчивы.

Напомним, что накануне Новосибирский зоопарк поделился видео, в котором любопытные шимпанзе знакомятся со снегом.