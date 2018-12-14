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Невесту для «кошачьего медведя» привезли в Новосибирский зоопарк

Рубрика: общество

14.12.2018 13:58

фото с сайта pixabay.com

Зверёк прибыл из Германии – на новом месте он, как рассчитывают специалисты, сможет создать пару.

Коллекция Новосибирского зоопарка пополнилась новым животным — бинтуронгом, известным также, как «кошачий медведь». Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Новосибирской области, животное прибыло в начале декабря из немецкого зоопарка Дуйсбург. Девятилетнюю самку доставили в Новосибирск авиатранспортом через аэропорт Шереметьево.

Бинтуронги обитают в тропических лесах Азии и активны в ночное время суток. Питаются преимущественно растительной пищей, но также насекомыми и мелкими птицами. Бинтуронгов часто содержат как домашних питомцев, поскольку они легко приручаемы и доверчивы.

Напомним, что накануне Новосибирский зоопарк поделился видео, в котором любопытные шимпанзе знакомятся со снегом.

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сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:54 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:08 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:50 Общество 0 Коммент.

Гадания и богатый стол: 5 главных сходств Нового года в Сибири и Ирландии

сегодня 09:06 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирске 1600 детей станут участниками «Губернаторской ёлки»

сегодня 08:06 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области судебный пристав правильно замотивировал злостного неплательщика

сегодня 07:08 Общество 0 Коммент.

Одну из новосибирских улиц перекроют из-за ремонта трубопровода

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

Четырёхлетие быстрого интернета в Новосибирске отметил известный мобильный оператор

вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев ждут ночи искусств и 30 событий: в регионе открыли Год театра

вчера 16:00 Культура 0 Коммент.

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вчера 15:32 Общество 0 Коммент.

«Про снег и уборку могу роман написать»: мэр Локоть сравнил жизнь города с драматургией

вчера 14:35 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:42 Политика 1 Коммент.

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