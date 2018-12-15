Как бесплатно сходить в аквапарк: лайфхак для новосибирцев

фото с сайта akvamirnsk.ru

В оставшиеся до Нового года дни, а также в начале января можно попасть в «Аквамир» бесплатно – рассказываем, как.

Юным новосибирцам предоставляют бесплатный вход в парк водных развлечений «Аквамир» – акция проходит до конца 2018 года и с 9 по 31 января 2019 года. Чтобы принять в ней участие, нужно предъявить специальный купон.

Чудо-пропуск необходимо показать кассиру в распечатанном виде или на фото в телефоне – купон опубликован ниже.

Родитель, сопровождающий ребёнка, должен предъявить документ, который подтверждает возраст юного посетителя. Это может быть свидетельство о рождении или его копия, запись в паспорте одного из родителей либо фотография соответствующего документа на экране телефона. При этом на взрослого, а также на других детей, которые пришли вместе с ними, необходимо приобретать билеты по полной стоимости.

Акция не распространяется на билеты по специальным предложениям.