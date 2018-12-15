Как бесплатно сходить в аквапарк: лайфхак для новосибирцев

Лента новостейПредложить новость
Самого молодого депутата Заксобрания выдвигают в мэры Новосибирска
Истории спортсменов-героев двора украсили поезд новосибирского метро
Водитель пожарной машины попал в ДТП в Новосибирске и рискует потерять работу
Сбербанк присоединился к проекту по биометрической идентификации клиентов
Как бесплатно сходить в аквапарк: лайфхак для новосибирцевРубрика: общество
17.12.2018 08:03
фото с сайта akvamirnsk.ru
В оставшиеся до Нового года дни, а также в начале января можно попасть в «Аквамир» бесплатно – рассказываем, как.
Юным новосибирцам предоставляют бесплатный вход в парк водных развлечений «Аквамир» – акция проходит до конца 2018 года и с 9 по 31 января 2019 года. Чтобы принять в ней участие, нужно предъявить специальный купон.
Чудо-пропуск необходимо показать кассиру в распечатанном виде или на фото в телефоне – купон опубликован ниже.
Родитель, сопровождающий ребёнка, должен предъявить документ, который подтверждает возраст юного посетителя. Это может быть свидетельство о рождении или его копия, запись в паспорте одного из родителей либо фотография соответствующего документа на экране телефона. При этом на взрослого, а также на других детей, которые пришли вместе с ними, необходимо приобретать билеты по полной стоимости.
Акция не распространяется на билеты по специальным предложениям.
Комментарии
Лента новостей
Самого молодого депутата Заксобрания выдвигают в мэры Новосибирска
Истории спортсменов-героев двора украсили поезд новосибирского метро
Водитель пожарной машины попал в ДТП в Новосибирске и рискует потерять работу
Сбербанк присоединился к проекту по биометрической идентификации клиентов
Статьи по теме
Время знаний
В Новосибирске открыли самую большую школу в городе и самую лучшую ...
Закрытое лечение
Как прорваться к больному через наглухо запертые двери реан...
Новости по теме
Популярное