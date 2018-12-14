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На время новогодних праздников изменится расписание новосибирских пригородных поездов

Рубрика: общество

14.12.2018 11:08

фото с сайта pixabay.com

Перед Новым годом, а также в период новогодних каникул электрички в Новосибирской области будут ездить по особенному расписанию.

Компания «Экспресс-пригород» традиционно поменяет график пригородных поездов в новогоднюю и рождественскую пору. С 30 декабря по 8 января включительно электрички будут курсировать по графику выходных дней, а 29 декабря – по графику пятницы.

Также 31 декабря не будет курсировать электричка из Новосибирска в Коченёво, которая обычно отправляется от Главного вокзала в 21:24. Утром же 1 января не поедет электропоезд из Жеребцово в Новосибирск, который выезжает в 5:33. В пресс-службе регионального РЖД отметили, что это сделали из-за того, что в это время будет мало пассажиров.

«Дополнительную информацию можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, на официальном сайте компании "Экспресс-пригород", а также по телефону», — отметили в РЖД.

Напомним, в октябре из-за ремонта пути пригородный поезд «Болотная – Новосибирск» на несколько дней курсировал по другому расписанию.

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