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Новосибирские школьники сразились в битве роботов

Рубрика: общество

15.12.2018 11:01

фото пресс-службы НГТУ

В Новосибирском государственном техническом университете прошли соревнования по робототехнике.

600 школьников поучаствовали в Городских молодёжных соревнованиях по робототехнике «Спорт. Творчество. Интеллект» — мероприятие прошло с 12 по 14 декабря в НГТУ.

Как сообщили в пресс-службе вуза, участники собрались почти в 300 команд.

В число состязаний вошли театральные выступления и борьба роботов. В последнем сразилось больше всего подростков – поучаствовать в битве машин собралось 90 человек.

Напомним, в ноябре студенты НГТУ создали необычную скульптуру с подзаводкой.

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Новосибирские школьники сразились в битве роботов

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В Новосибирской области идёт масштабная подготовка к Новому году и Рождеству

сегодня 10:09 Общество 0 Коммент.

Салют и горка на «сцене»: стало известно расписание новогодних событий в Новосибирске

вчера 18:09 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:20 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:56 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:11 Хроника 0 Коммент.

Снегопад вновь сковал новосибирские дороги пробками

вчера 15:01 Авто 0 Коммент.

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вчера 14:03 Общество 0 Коммент.

Невесту для «кошачьего медведя» привезли в Новосибирский зоопарк

вчера 13:58 Общество 0 Коммент.

Сибирские полицейские закрыли фабрику по производству контрафактного алкоголя

вчера 12:54 Хроника 0 Коммент.

«Витёк, катись сам»: тракторист устроил погром на ледовом стадионе Чановского района

вчера 11:44 Общество 0 Коммент.

На время новогодних праздников изменится расписание новосибирских пригородных поездов

вчера 11:08 Общество 0 Коммент.

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вчера 10:50 Общество 0 Коммент.

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вчера 06:01 Общество 0 Коммент.

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