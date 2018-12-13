Новосибирские школьники сразились в битве роботов

фото пресс-службы НГТУ

В Новосибирском государственном техническом университете прошли соревнования по робототехнике.

600 школьников поучаствовали в Городских молодёжных соревнованиях по робототехнике «Спорт. Творчество. Интеллект» — мероприятие прошло с 12 по 14 декабря в НГТУ.

Как сообщили в пресс-службе вуза, участники собрались почти в 300 команд.

В число состязаний вошли театральные выступления и борьба роботов. В последнем сразилось больше всего подростков – поучаствовать в битве машин собралось 90 человек.

Напомним, в ноябре студенты НГТУ создали необычную скульптуру с подзаводкой.