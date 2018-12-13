Новосибирцам предложили исполнить новогодние мечты ребятишек из детдомов

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Рубрика: общество

14.12.2018 16:56

фото с сайта pixabay.com

В новосибирских магазинах проходит благотворительная акция – любой желающий может сделать подарок воспитаннику детского дома.

В канун Нового года в Новосибирске проходит акция «Ёлка желаний». В четырёх гипермаркетах «Лента» установили специальные ёлки с открытками – на каждой написано желание ребёнка, который воспитывается в соцучреждении региона.

«Любой желающий может выбрать одну из открыток и подарить ребёнку чудо. В конце декабря все собранные под ёлку подарки будут переданы адресатам», – сообщается на сайте компании.

«Волшебные» ёлки стоят в новосибирских гипермаркетах по адресам: Гусинобродское шоссе, 64, улица Мясниковой, 29, улица Большевистская, 52\1 и Бердское шоссе, 2.

Подарки поступят воспитанникам центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет», социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Снегири», Барышевского центра помощи детям, а также детям из неблагополучных и малообеспеченных семей Октябрьского района.

Впервые акция прошла в магазинах Северо-Западного региона в 2015 году. За всё время её проведения подарки получили более семи тысяч ребятишек из детских домов.

Напомним, ещё одна благотворительная акция в пользу детей, оставшихся без попечения родителей, стартовала в ноябре – её организовали новосибирские театры.

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