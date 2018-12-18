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Опрос: как новосибирцы оценивают главные городские события 2018 годаРубрика: политика, экономика, общество
18.12.2018 09:00
Год 2018-й был богат на важные изменения в жизни Новосибирска и области. Они имели большой резонанс, но далеко не всегда вызывали однозначно положительную реакцию горожан.
Сиб.фм предлагает своим читателям оценить – какое из этих событий вы считаете самым позитивным, а какое новшество не понравилось вам больше всего.
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Опрос: как новосибирцы оценивают главные городские события 2018 года
Почти половина новосибирцев обращает внимание при знакомстве сначала на одежду
Сказочное шоу с участием магов пройдёт в новосибирском дельфинарии
Продавца новогодних ёлок заставили заплатить детям 100 тысяч рублей
Обвиняемый в рабовладении «авторитет» сбежал из новосибирской психбольницы
Прихожанка новосибирского храма на «Мерседесе» стала жертвой грабителей
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