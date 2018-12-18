Опрос: как новосибирцы оценивают главные городские события 2018 года

Год 2018-й был богат на важные изменения в жизни Новосибирска и области. Они имели большой резонанс, но далеко не всегда вызывали однозначно положительную реакцию горожан.

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