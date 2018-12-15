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Получи путевку в Шерегеш от Европы Плюс

Рубрика: общество

17.12.2018 09:03

фото предоставило «Выбери радио»

На Европе Плюс в самом разгаре проект «Snow-Тур»; главный приз — путёвка на двоих с проездом и проживанием на три дня в горнолыжный курорт Шерегеш.

Европа Плюс совместно запустила проект в начале ноября. А 23 ноября прошёл первый финал проекта. Его победителями стали постоянные слушатели Европы Плюс и уже в этом месяце они смогут воспользоваться своим призом.

Шанс стать одним из победителей есть у каждого. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо позвонить в PlayBox по телефону 362-07-72, выполнить задание ведущего и стать финалистом.

Один раз в месяц на развлекательной программе в «Открытой студии Европы Плюс» в ТРЦ «Аура» будут проходить финальные розыгрыши «Snow-Тура», где и будут определены победители проекта. Ежемесячно обладателями главного приза могут стать четыре человека.

Отправиться в один из самых популярных горнолыжных центров Сибири в компании радиостанции № 1 в России можно будет до конца февраля 2019 года.

Запрещено для детей.

Подробности в официальной группе во «ВКонтакте» https://vk.com/europaplusnsk.

Партнёры проекта: сеть розничных салонов бытовой техники и электроники RBT.ru и сеть автокомплексов «Реактор». А также торговый центр «Апельсин».

Напомним, в сентябре Европа Плюс определила самого быстрого любителя фастфуда в Новосибирске.

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Предложить новость

Оружие сирийских террористов покажут сибирякам на выставке

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Ночной пожар настиг Бердскую центральную городскую больницу

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Самого молодого депутата Заксобрания выдвигают в мэры Новосибирска

сегодня 10:32 Политика 0 Коммент.

Получи путевку в Шерегеш от Европы Плюс

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Как бесплатно сходить в аквапарк: лайфхак для новосибирцев

сегодня 08:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:31 Общество 0 Коммент.

Толстовка для дедушки и «снежный» роман мэра – Итоги недели Сиб.фм

вчера 19:22 Общество 0 Коммент.

Угрожавшую кассирше девушку поймали новосибирцы в пивной

вчера 14:06 Хроника 0 Коммент.

Пенсионер погиб под колёсами «Лады» в Новосибирской области

вчера 12:06 Хроника 0 Коммент.

Водитель пожарной машины попал в ДТП в Новосибирске и рискует потерять работу

вчера 10:30 Общество 0 Коммент.

Новосибирские пожарные пожаловались на частые ложные вызовы

вчера 09:25 Общество 0 Коммент.

Премьера спектакля-триллера в «Красном факеле» пройдёт при аншлаге

15.12.2018 Афиша 0 Коммент.

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15.12.2018 Общество 0 Коммент.

400 миллионов рублей получит проект четвёртого моста в Новосибирске

15.12.2018 Общество 0 Коммент.

Новосибирские школьники сразились в битве роботов

15.12.2018 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области идёт масштабная подготовка к Новому году и Рождеству

15.12.2018 Общество 0 Коммент.

Салют и горка на «сцене»: стало известно расписание новогодних событий в Новосибирске

14.12.2018 Общество 0 Коммент.

Сбербанк присоединился к проекту по биометрической идентификации клиентов

14.12.2018 Общество 0 Коммент.

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