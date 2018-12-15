Получи путевку в Шерегеш от Европы Плюс

фото предоставило «Выбери радио»

На Европе Плюс в самом разгаре проект «Snow-Тур»; главный приз — путёвка на двоих с проездом и проживанием на три дня в горнолыжный курорт Шерегеш.

Европа Плюс совместно запустила проект в начале ноября. А 23 ноября прошёл первый финал проекта. Его победителями стали постоянные слушатели Европы Плюс и уже в этом месяце они смогут воспользоваться своим призом.

Шанс стать одним из победителей есть у каждого. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо позвонить в PlayBox по телефону 362-07-72, выполнить задание ведущего и стать финалистом.

Один раз в месяц на развлекательной программе в «Открытой студии Европы Плюс» в ТРЦ «Аура» будут проходить финальные розыгрыши «Snow-Тура», где и будут определены победители проекта. Ежемесячно обладателями главного приза могут стать четыре человека.

Отправиться в один из самых популярных горнолыжных центров Сибири в компании радиостанции № 1 в России можно будет до конца февраля 2019 года.

Запрещено для детей.

Подробности в официальной группе во «ВКонтакте» https://vk.com/europaplusnsk.

Партнёры проекта: сеть розничных салонов бытовой техники и электроники RBT.ru и сеть автокомплексов «Реактор». А также торговый центр «Апельсин».

Напомним, в сентябре Европа Плюс определила самого быстрого любителя фастфуда в Новосибирске.