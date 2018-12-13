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Пять опасных башенных кранов угрожали жизни строителей в НСО

Рубрика: проиcшествия

14.12.2018 17:07

фото с сайта pixabay.com

Судебные приставы приостановили работу пяти башенных кранов на строительстве микрорайона Олимпийской славы в Новосибирской области. 

В ноябре во время внеплановой проверки сотрудники УФССП нашли нарушения правил безопасности при строительстве микрорайона Олимпийской славы, а именно – пять опасных башенных кранов компании ООО «Арго». Один находится в работе на Гусинобродском кирпичном заводе, а остальные на объекте капитального строительства в селе Каменка.

«В связи с тем, что выявленные нарушения могут привести к аварии и несчастному случаю, к падению башенного крана, а также падению груза с высоты, суд постановил подвергнуть ООО "Арго" административному приостановлению деятельности по эксплуатации пяти башенных кранов QTZ-63 сроком на 90 суток», — сообщили в пресс-службе УФССП.

В дальнейшем судебный пристав проверил и выяснил, что один кран уже разобрали, а остальные просто не работают.

Напомним, в октябре приставы поймали должника у любимого магазина в Бердске.

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