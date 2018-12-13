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Салют и горка на «сцене»: стало известно расписание новогодних событий в Новосибирске

Рубрика: общество

14.12.2018 18:09

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске открываются праздничные площадки – на одной из них горожанам предлагают проводить старый год.

Концерты, спектакли и работа праздничных площадок ожидают жителей Новосибирска в новогодние праздники. Главная ёлка откроется на площади Ленина 20 декабря.

Как сообщает пресс-центр мэрии, в этом году центральная праздничная площадка посвящена Году театра – она станет имитацией театральной сцены.

«Новогодний городок и главная ёлка на площади Ленина посвящены Году театра в России. Городок будет сделан в виде театральной сцены, на которой представят театры города Новосибирска. На основной площадке мы сделаем большую горку. Кроме того, в этом году городок будет полностью ледовый – и ограждение, и фигуры, и горка», — рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова.

Праздничная программа в ледовом городке начнётся в 23 часа 31 декабря и продлится до двух часов ночи 1 января. Кроме того, в новогоднюю ночь на центральной площади прогремит салют.

Полная программа всех праздничных мероприятий опубликована на сайте мэрии Новосибирска. Среди них – открытие ледового катка в Центральном парке. Оно состоится 18 декабря в 19:00. Также 30 декабря в 21:00 на Михайловской набережной откроется большая праздничная площадка.

Напомним, в декабре среди новосибирских пользователей соцсетей объявили конкурс на лучшее новогоднее окно.

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