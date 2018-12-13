Салют и горка на «сцене»: стало известно расписание новогодних событий в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Сбербанк присоединился к проекту по биометрической идентификации клиентов
Новосибирцам предложили исполнить новогодние мечты ребятишек из детдомов
Новосибирцев ждут ночи искусств и 30 событий: в регионе открыли Год театра
Салют и горка на «сцене»: стало известно расписание новогодних событий в НовосибирскеРубрика: общество
14.12.2018 18:09
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирске открываются праздничные площадки – на одной из них горожанам предлагают проводить старый год.
Концерты, спектакли и работа праздничных площадок ожидают жителей Новосибирска в новогодние праздники. Главная ёлка откроется на площади Ленина 20 декабря.
Как сообщает пресс-центр мэрии, в этом году центральная праздничная площадка посвящена Году театра – она станет имитацией театральной сцены.
«Новогодний городок и главная ёлка на площади Ленина посвящены Году театра в России. Городок будет сделан в виде театральной сцены, на которой представят театры города Новосибирска. На основной площадке мы сделаем большую горку. Кроме того, в этом году городок будет полностью ледовый – и ограждение, и фигуры, и горка», — рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова.
Праздничная программа в ледовом городке начнётся в 23 часа 31 декабря и продлится до двух часов ночи 1 января. Кроме того, в новогоднюю ночь на центральной площади прогремит салют.
Полная программа всех праздничных мероприятий опубликована на сайте мэрии Новосибирска. Среди них – открытие ледового катка в Центральном парке. Оно состоится 18 декабря в 19:00. Также 30 декабря в 21:00 на Михайловской набережной откроется большая праздничная площадка.
Напомним, в декабре среди новосибирских пользователей соцсетей объявили конкурс на лучшее новогоднее окно.
Комментарии
Лента новостей
Сбербанк присоединился к проекту по биометрической идентификации клиентов
Новосибирцам предложили исполнить новогодние мечты ребятишек из детдомов
Новосибирцев ждут ночи искусств и 30 событий: в регионе открыли Год театра
Статьи по теме
Мусор на 60 миллионов
В Новосибирске создадут сортировочный комплекс с робо...
Новости по теме
Популярное