9 баллов
-8
66.43 75.39
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Снегопад вновь сковал новосибирские дороги пробками

сегодня 15:01 Авто 0 Коммент.

«Ретро FM» снова дарит путёвки в загородный отель

сегодня 14:03 Общество 0 Коммент.

Невесту для «кошачьего медведя» привезли в Новосибирский зоопарк

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

Сибирские полицейские закрыли фабрику по производству контрафактного алкоголя

сегодня 12:54 Хроника 0 Коммент.

На время новогодних праздников изменится расписание новосибирских пригородных поездов

сегодня 11:08 Общество 0 Коммент.

Экс-глава минздрава НСО возглавил областной онкодиспансер

сегодня 10:50 Общество 0 Коммент.

Гадания и богатый стол: 5 главных сходств Нового года в Сибири и Ирландии

сегодня 09:06 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирске 1600 детей станут участниками «Губернаторской ёлки»

сегодня 08:06 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области судебный пристав правильно замотивировал злостного неплательщика

сегодня 07:08 Общество 0 Коммент.

Одну из новосибирских улиц перекроют из-за ремонта трубопровода

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирский пародист Satyr высмеял хиты Шнурова в новом клипе

вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

Четырёхлетие быстрого интернета в Новосибирске отметил известный мобильный оператор

вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев ждут ночи искусств и 30 событий: в регионе открыли Год театра

вчера 16:00 Культура 0 Коммент.

Прокуратура проверит строительную компанию, чьи рабочие пытались поджечь школу

вчера 15:32 Общество 0 Коммент.

«Про снег и уборку могу роман написать»: мэр Локоть сравнил жизнь города с драматургией

вчера 14:35 Общество 0 Коммент.

Травников высказался о разделении матчей МЧМ по хоккею между Новосибирском и Омском

вчера 14:17 Общество 0 Коммент.

Красноярский сенатор предложил приравнять «неуважительные» тексты о власти к экстремизму

вчера 13:42 Политика 1 Коммент.

Сбившим ребёнка искитимским водителем заинтересовались следователи

вчера 11:55 Хроника 0 Коммент.

Локоть занял первое место в медиарейтинге первых лиц СФО

вчера 11:49 Политика 0 Коммент.

Сибирские полицейские закрыли фабрику по производству контрафактного алкоголя

Рубрика: проиcшествия

14.12.2018 12:54

фото с сайта pixabay.com

Более 30 тысяч литров поддельного алкоголя нашли и изъяли красноярские полицейские.

13 декабря сотрудники МВД по Красноярскому краю арестовали несколько партий контрафактного алкоголя — их общий объём составил свыше 32 тысяч литров.

«В складских помещениях на территории трёх баз в Кировском и Железнодорожном районах Красноярска оперативники обнаружили и изъяли бутылки с различными спиртными напитками, имеющими признаки подделки, а также ёмкости со спиртосодержащей жидкостью, подготовленной к розливу, пустую тару, этикетки, крышки», — сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Также в одном из складских помещений полицейские обнаружили целую линию по производству, маркировке и упаковке алкоголя.

Подозреваемому в организации подпольного производства 44-летнему красноярцу грозит до шести лет лишения свободы, а также штраф.

Напомним, в августе подростки отравились суррогатным алкоголем в новосибирском селе.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Снегопад вновь сковал новосибирские дороги пробками

сегодня 15:01 Авто 0 Коммент.

«Ретро FM» снова дарит путёвки в загородный отель

сегодня 14:03 Общество 0 Коммент.

Невесту для «кошачьего медведя» привезли в Новосибирский зоопарк

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

Сибирские полицейские закрыли фабрику по производству контрафактного алкоголя

сегодня 12:54 Хроника 0 Коммент.

На время новогодних праздников изменится расписание новосибирских пригородных поездов

сегодня 11:08 Общество 0 Коммент.

Экс-глава минздрава НСО возглавил областной онкодиспансер

сегодня 10:50 Общество 0 Коммент.

Гадания и богатый стол: 5 главных сходств Нового года в Сибири и Ирландии

сегодня 09:06 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирске 1600 детей станут участниками «Губернаторской ёлки»

сегодня 08:06 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области судебный пристав правильно замотивировал злостного неплательщика

сегодня 07:08 Общество 0 Коммент.

Одну из новосибирских улиц перекроют из-за ремонта трубопровода

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирский пародист Satyr высмеял хиты Шнурова в новом клипе

вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

Четырёхлетие быстрого интернета в Новосибирске отметил известный мобильный оператор

вчера 16:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев ждут ночи искусств и 30 событий: в регионе открыли Год театра

вчера 16:00 Культура 0 Коммент.

Прокуратура проверит строительную компанию, чьи рабочие пытались поджечь школу

вчера 15:32 Общество 0 Коммент.

«Про снег и уборку могу роман написать»: мэр Локоть сравнил жизнь города с драматургией

вчера 14:35 Общество 0 Коммент.

Травников высказался о разделении матчей МЧМ по хоккею между Новосибирском и Омском

вчера 14:17 Общество 0 Коммент.

Красноярский сенатор предложил приравнять «неуважительные» тексты о власти к экстремизму

вчера 13:42 Политика 1 Коммент.

Сбившим ребёнка искитимским водителем заинтересовались следователи

вчера 11:55 Хроника 0 Коммент.

Локоть занял первое место в медиарейтинге первых лиц СФО

вчера 11:49 Политика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
30.06.2018

Столицы договорились

Собянин и Травников договорились о сотрудничестве в...

Читать далее
Image
26.05.2018

У города есть решение

Что стало темой дня на двадцать шестой сессии Совет...

Читать далее
Image
18.04.2018

Торговые сети подвели итоги

Сетевые магазины активно развиваются в ...

Читать далее
Image
20.03.2018

Попали в сети

Новосибирцы стали чаще жаловаться на интернет-магазины...

Читать далее
Image
18.01.2018

«Боярышник»: Послевкусие

Что изменилось в Иркутске через год после тр...

Читать далее
Image
28.12.2017

Едут фуры, едут мимо

Чем грозит контрабандный алкоголь потребителю

Читать далее

Новости по теме

Водитель рейсового автобуса «Новосибирск – Кемерово» оказался зажат в кабине сегодня 15:11 За кражу бритвенного станка экс-полицейский отправится под суд в Новосибирске 11.12.2018 Каждый третий ребёнок впустит домой «серого волка» в Новосибирске 11.12.2018

Популярное

Image

Водитель бердской маршрутки выставил на мороз тяжело переболевшег...

Image

Две машины не пускали в больницу скорую с пациентом в Новосибирск...

Image

С щенком и продуктами прилетел к Агафье Лыковой кузбасский губерн...

Image

За «кровавый Хеллоуин» в новосибирской семье подростки отправятся...

Image

«Автомобили уничтожило»: в жутком ДТП в Новосибирской области пог...

Image

#Безсоли: в помощь бийскому деду-мему выпустили тематические прин...

Image

Маметкинский Хатико покинул остановку и обрёл новый дом

Image

Юный иркутянин умер на морозе, пока родители спасали школу от огн...

Image

Ушедшему в отставку министру промышленности НСО нашли замену

Image

Бабушка попыталась задушить обидчика внука в барнаульской школе

Image

Тарифы на тепло поднимутся дважды в Новосибирской области

Image

Омичи взбунтовались против вторжения китайских гастарбайтеров

Image

Фейковый репортаж о зиме в Новосибирске возмутил внимательных зри...