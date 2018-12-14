Сибирские полицейские закрыли фабрику по производству контрафактного алкоголя

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Более 30 тысяч литров поддельного алкоголя нашли и изъяли красноярские полицейские.

13 декабря сотрудники МВД по Красноярскому краю арестовали несколько партий контрафактного алкоголя — их общий объём составил свыше 32 тысяч литров.

«В складских помещениях на территории трёх баз в Кировском и Железнодорожном районах Красноярска оперативники обнаружили и изъяли бутылки с различными спиртными напитками, имеющими признаки подделки, а также ёмкости со спиртосодержащей жидкостью, подготовленной к розливу, пустую тару, этикетки, крышки», — сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Также в одном из складских помещений полицейские обнаружили целую линию по производству, маркировке и упаковке алкоголя.

Подозреваемому в организации подпольного производства 44-летнему красноярцу грозит до шести лет лишения свободы, а также штраф.

Напомним, в августе подростки отравились суррогатным алкоголем в новосибирском селе.