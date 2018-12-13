Сибирячка не хотела отрабатывать в больнице и вышла замуж за инвалида

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Жительница Новосибирской области должна была работать три года в больнице по окончании учёбы и хотела избежать этой участи с помощью фиктивного брака – но план её не удался.

Как установила прокуратура, 24-летняя уроженка Убинского района заключила фиктивный брак с 62-летним мужчиной. Их целью, естественно, не было создать семью, союз был основан на взаимной выгоде.

Дело в том, что супруг – инвалид второй группы. Данный брак освобождал девушку от обязанности трёхлетной отработки в учреждении здравоохранения.

«Ещё в 2012 году между девушкой, региональным минздравом и государственным бюджетным учреждением здравоохранения Новосибирской области "Убинская центральная районная больница" был заключён контракт на целевую подготовку специалиста. По условиям договора будущий медик обязалась освоить профессию в Новосибирском государственном медицинском университете, а по окончании обучения – в течение трёх лет отработать в районной больнице», – сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Так что летом 2017 девушка собрала необходимую документы, в том числе свидетельство о браке, и обратилась в министерство, чтобы её освободили от обязательств. Однако прокурорская проверка выяснила, что её брак был заключён с данной целью, а не для создания семьи.

Далее, в суде они не смогли опровергнуть обвинения прокуратуры, потому что пара не жила вместе, не имела общих дел и фотографий, звонков. По закону такой брак признаётся фиктивным. Судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда оставила без изменения решение Заельцовского районного суда об аннулировании записи о регистрации брака в актах гражданского состояния.

Напомним, в сентябре новосибирцы назвали идеальный возраст для женитьбы.