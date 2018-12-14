Следком проверяет администрацию, выдавшую аварийное жильё сироте в НСО

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После публикации в средствах массовой информации истории о сироте в Новосибирской области, которой выдали квартиру в аварийном состоянии, за дело взялся региональный следственный комитет.

В следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что на данный момент продолжается проверка деятельности администрации Чановского района по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Халатность». Этим делом в ведомстве заинтересовались после публикации о случившемся в СМИ.

«В рамках проведения проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за работу в области опеки и попечительства», – отметила пресс-служба следкома.

Ранее администрация Чановского района выделила девушке-сироте Марии Юрченко квартиру по договору социального найма. Однако на деле она оказалась непригодна для жилья – часть межкомнатной перегородки обрушилась, а в ванной комнате пошли опасные трещины. Для того, чтобы защитить маленького ребёнка от рушащейся стены, девушка демонтировала перегородку полностью.

В результате, администрация подала в суд иск с требованием восстановить стену. Сама девушка от требований не отказывалась, но возразила, что ставить новую стену попросту не на что – в квартире сгнил пол. Судебное разбирательство началось 7 декабря.

Правозащитники организации «Гражданский патруль» отправили в правительство Новосибирской области обращение с просьбой к губернатору региона Андрею Травникову обратить внимание на ситуацию.

Представители специальной комиссии правительства Новосибирской области пришли к выводу, что претензии администрации Чановского района к Марии Юрченко должны быть переадресованы прежнему владельцу жилья, который умолчал об его аварийном состоянии.

Кроме того, в результате проверки были выявлены несостыковки относительно ввода дома в эксплуатацию. По документам здание сдали в 1996 году, однако первые жильцы утверждают, что проживают в нём с 1969 года.

Напомним, в ноябре мониторинг ОНФ показал, что четверть аварийных домов в России и, в частности, семь в Новосибирске находятся без обслуживания управляющих компаний.