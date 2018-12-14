Снегопад вновь сковал новосибирские дороги пробками

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Снегопад вновь сковал новосибирские дороги пробкамиРубрика: Авто, общество
14.12.2018 15:01
фото Александры Перевозчиковой, скриншот «2ГИС»
В Новосибирске серьёзные заторы на дорогах продолжаются с самого утра – на этот раз причиной, по всей видимости, стал снегопад.
Сегодня, 14 декабря, по данным «2ГИС», в Новосибирске в 15 часов пробки достигли 9 баллов, сервис Яндекс.Пробки показывает 8 баллов. Город буквально утонул в многокилометровых заторах и авариях из-за снега, что идёт с самого утра.
В «2ГИС» при этом водители активно оставляют свои комментарии, выражающие негодование по поводу таких больших пробок в нетипичное для них время. А некоторые даже предлагают поменяться на машину поближе к концу затора.
«Вы издеваетесь! Жара – пробки, дождь – пробки, снег – пробки! Какая должна быть погода, чтобы хорошо», — гневно отметил один из водителей.
Другой владелец машины начал опасаться предновогодней поры с 20 по 29 декабря, когда пробки могут быть ещё сильнее.
«Можно не выезжать на работу, смысла нет…» — грустно подытожил комментатор.
В городе нашлись и те, кто вспомнил в эти моменты про местную власть:
«Привет Локтю».
Напомним, 13 декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть сравнил жизнь города с драматургией и заявил, что мог бы написать роман об уборке снега.
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