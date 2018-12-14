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Снегопад вновь сковал новосибирские дороги пробками

Рубрика: Авто, общество

14.12.2018 15:01

фото Александры Перевозчиковой, скриншот «2ГИС»

В Новосибирске серьёзные заторы на дорогах продолжаются с самого утра – на этот раз причиной, по всей видимости, стал снегопад.

Сегодня, 14 декабря, по данным «2ГИС», в Новосибирске в 15 часов пробки достигли 9 баллов, сервис Яндекс.Пробки показывает 8 баллов. Город буквально утонул в многокилометровых заторах и авариях из-за снега, что идёт с самого утра.

В «2ГИС» при этом водители активно оставляют свои комментарии, выражающие негодование по поводу таких больших пробок в нетипичное для них время. А некоторые даже предлагают поменяться на машину поближе к концу затора.

«Вы издеваетесь! Жара – пробки, дождь – пробки, снег – пробки! Какая должна быть погода, чтобы хорошо», — гневно отметил один из водителей.

Другой владелец машины начал опасаться предновогодней поры с 20 по 29 декабря, когда пробки могут быть ещё сильнее.

«Можно не выезжать на работу, смысла нет…» — грустно подытожил комментатор.

В городе нашлись и те, кто вспомнил в эти моменты про местную власть:

«Привет Локтю».

Напомним, 13 декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть сравнил жизнь города с драматургией и заявил, что мог бы написать роман об уборке снега.

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