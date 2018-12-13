В Новосибирской области идёт масштабная подготовка к Новому году и Рождеству

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Рубрика: общество

15.12.2018 10:09

фото с сайта pixabay.com

Министерство культуры Новосибирской области разработало новогоднюю программу для сибиряков, которая включает множество спектаклей и развлечений для детей.

С 20 декабря по 13 января в Новосибирске и областных центрах пройдёт более 7000 мероприятий. На Михайловской набережной и на площади Ленина откроются ледовые городки и праздничные концерты. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

 «Новогодние праздники будут действительно масштабными и содержательными. Жители Новосибирской области, в особенности дети, смогут принять в них активное участие», – отмечает заместитель министра культуры Евгений Сазонов.

Также Евгений добавил, что одним из основных лейтмотивов мероприятий станет предстоящий Год театра.

В Новосибирских и областных театрах зрителей будут ждать особенно увлекательные сказки и спектакли:

Театр «Глобус» – спектакль «Птичка – на счастье!»;

«Старый дом» – сказка «Мама-кот», спектакль «Как стать Снегурочкой?»;

Музыкальный театр – сказки «Кошкин дом», «Летучий корабль», «Новогоднее представление (ёлка)»;

Театр Кукол — «Новогодние затеи», «В гостях у Морозко».

Одно из главных мероприятий – ставшая уже традиционной Губернаторская новогодняя ёлка, которая начнётся 27 декабря в ГКЗ имени А. М. Каца и будет работать до 6 января. Ожидается, что её гостями станут свыше 1600 детей и подростков. Среди них – ребята, одарённые в творчестве и учёбе, а также сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Кроме того, на большой сцене ГКЗ имени А. М. Каца будет показано большое сказочное представление «Под светом Новогодней звезды», которое можно будет увидеть до 6 января.

Напомним, в декабре в Новосибирске 1600 детей станут участниками «Губернаторской ёлки».

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