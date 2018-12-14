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«Витёк, катись сам»: тракторист устроил погром на ледовом стадионе Чановского района

Рубрика: общество

14.12.2018 11:44

фото предоставил «Гражданский патруль»

В курортном посёлке Новосибирской области тракториста отправили очистить каток от снега, но в итоге он просто разворотил ледовый стадион – местные жители теперь негодуют.

Утром 13 декабря жители курортного села Озеро-Карачи Чановского района проснулись, вышли на улицу и ужаснулись новому виду ледового городка. У катка в клочки разорвана металлическая сетка, повреждены деревянные бортики, часть ограждения словно вот-вот обрушится, а за ним возвышаются двухметровые сугробы. Более того, над местом, где должны кататься дети, зловеще нависли острый металл и снежные глыбы.

Оказалось, что это так наёмный тракторист очистил от снега ледовый городок. Местные жители в ответ оставили властям Озера-Карачи внятный месседж красной краской на снегу: «Витёк, катись сам», а заодно обратились за помощью в общественную организацию защиты прав потребителей «Гражданский патруль». Последние и рассказали обо всём произошедшем.

Также «Гражданский патруль» объяснил жителям села, что этим разгромом были нарушены имущественные права собственника и их права на благоустройство. По обоим фактам они готовят обращения к главе поселения Виктору Сырыгину (вероятно, именно ему было адресовано послание на снегу) и в прокуратуру Чановского района.

«Отметим, виновному лицу по факту повреждения чужого имущества грозит административное дело по статье 7.14 КоАП РФ. Максимальная санкция по ней – штраф в размере 500 рублей. Но помимо этого виновный будет также обязан возместить причинённый ущерб», – отметили в «Гражданском патруле».

Напомним, в ноябре новосибирцы пожаловались в «Гражданский патруль» на остановку-«призрак».

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