Водитель рейсового автобуса «Новосибирск – Кемерово» оказался зажат в кабине

Лента новостейПредложить новость
Сибирские полицейские закрыли фабрику по производству контрафактного алкоголя
На время новогодних праздников изменится расписание новосибирских пригородных поездов
Гадания и богатый стол: 5 главных сходств Нового года в Сибири и Ирландии
В Новосибирске 1600 детей станут участниками «Губернаторской ёлки»
Новосибирцев ждут ночи искусств и 30 событий: в регионе открыли Год театра
Прокуратура проверит строительную компанию, чьи рабочие пытались поджечь школу
Водитель рейсового автобуса «Новосибирск – Кемерово» оказался зажат в кабинеРубрика: проиcшествия
14.12.2018 15:11
фото пресс-службы ГУ МВД НСО
В Новосибирской области на трассе автобус врезался в грузовик – нескольким пассажирам понадобилась медпомощь.
Инцидент произошёл сегодня, 14 декабря, в 11:30 на 113-м километре трассы Р-255. Водитель рейсового автобуса «Новосибирск – Кемерово» не справился с управлением и наехал на разделительную полосу. После этого он по инерции продолжил движение и задел припаркованный грузовик. Сам водитель оказался зажат в кабине автобуса.
«Сейчас на месте аварии сотрудники ГИБДД устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия», - сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Сотрудники полиции вызвали службу спасения, чтобы вызволить водителя из автобуса. Среди пассажиров оказалось двое пострадавших, которым потребовалась медицинская помощь.
Напомним, в июне три человека погибли при столкновении грузовика и автобуса в Кузбассе.
Комментарии
Лента новостей
Сибирские полицейские закрыли фабрику по производству контрафактного алкоголя
На время новогодних праздников изменится расписание новосибирских пригородных поездов
Гадания и богатый стол: 5 главных сходств Нового года в Сибири и Ирландии
В Новосибирске 1600 детей станут участниками «Губернаторской ёлки»
Новосибирцев ждут ночи искусств и 30 событий: в регионе открыли Год театра
Прокуратура проверит строительную компанию, чьи рабочие пытались поджечь школу
Статьи по теме
Больше тепла городу
Почему коммунальные службы включают отопление невоврем...
Неземная девушка
Будни стюардессы: инструкции, пилоты, чулки, высота и восхи...
Новости по теме
Популярное