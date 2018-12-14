Водитель рейсового автобуса «Новосибирск – Кемерово» оказался зажат в кабине

фото пресс-службы ГУ МВД НСО

В Новосибирской области на трассе автобус врезался в грузовик – нескольким пассажирам понадобилась медпомощь.

Инцидент произошёл сегодня, 14 декабря, в 11:30 на 113-м километре трассы Р-255. Водитель рейсового автобуса «Новосибирск – Кемерово» не справился с управлением и наехал на разделительную полосу. После этого он по инерции продолжил движение и задел припаркованный грузовик. Сам водитель оказался зажат в кабине автобуса.

«Сейчас на месте аварии сотрудники ГИБДД устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия», ­- сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Сотрудники полиции вызвали службу спасения, чтобы вызволить водителя из автобуса. Среди пассажиров оказалось двое пострадавших, которым потребовалась медицинская помощь.

Напомним, в июне три человека погибли при столкновении грузовика и автобуса в Кузбассе.