400 миллионов рублей получит проект четвёртого моста в Новосибирске

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На строительство четвёртого моста в Новосибирске выделили деньги из федерального бюджета — соответствующее решение было принято Правительством РФ.

Как следует из документа, опубликованного на сайте Правительства РФ, 400 млн рублей будет выделено на мероприятия, «реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнёрства», в частности, на строительство четвёртого мостового перехода через Обь в Новосибирске.

Планируется, что мост протяжённостью 1,5 км соединит Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом в Новосибирске. Его стоимость оценивается в 40,9 млрд рублей. За проезд по мосту будет взиматься плата.

Напомним, что в конце августа началась подготовка к строительству моста — был объявлен тендер на расчистку территории стоимостью почти 350 млн рублей.