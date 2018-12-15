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400 миллионов рублей получит проект четвёртого моста в НовосибирскеРубрика: общество
15.12.2018 13:16
фото из архива sib.fm
На строительство четвёртого моста в Новосибирске выделили деньги из федерального бюджета — соответствующее решение было принято Правительством РФ.
Как следует из документа, опубликованного на сайте Правительства РФ, 400 млн рублей будет выделено на мероприятия, «реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнёрства», в частности, на строительство четвёртого мостового перехода через Обь в Новосибирске.
Планируется, что мост протяжённостью 1,5 км соединит Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом в Новосибирске. Его стоимость оценивается в 40,9 млрд рублей. За проезд по мосту будет взиматься плата.
Напомним, что в конце августа началась подготовка к строительству моста — был объявлен тендер на расчистку территории стоимостью почти 350 млн рублей.
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Лента новостей
Общественники забили тревогу из-за вырубки сельских лесов под Новосибирском
400 миллионов рублей получит проект четвёртого моста в Новосибирске
В Новосибирской области идёт масштабная подготовка к Новому году и Рождеству
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