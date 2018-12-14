Новосибирские пожарные пожаловались на частые ложные вызовы

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Новосибирские пожарные пожаловались на частые ложные вызовыРубрика: общество
16.12.2018 09:25
фото с сайта pixabay.com
Больше всего ложных сообщений о пожарах поступало из Новосибирской области.
С начала 2018 в Новосибирской области было зарегистрировано 904 ложных сообщения, из которых только пять совершили городские жители.
«Диспетчер обязан среагировать на каждый полученный вызов, но, порой, он может оказаться ложным и на другом конце провода будут люди, желающие таким образом развлечься, не задумываясь над тем, к чему это может привести», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
При этом за заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции или скорой грозит штраф в размере 1000-1500 рублей, что впрочем не останавливает «шутников».
«Цена ложного вызова измеряется не в денежном взыскании, а в возможности спасения человеческой жизни. И вероятнее всего из-за такого беспричинного звонка, который может занять линию, нуждающийся человек не получит своевременно помощь», — добавили в ведомстве.
Напомним, что в Новосибирской области произошёл пожар в частном доме, где находились два человека, — их успели эвакуировать сотрудники МЧС.
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