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Новосибирские пожарные пожаловались на частые ложные вызовы

Рубрика: общество

16.12.2018 09:25

фото с сайта pixabay.com

Больше всего ложных сообщений о пожарах поступало из Новосибирской области.

С начала 2018 в Новосибирской области было зарегистрировано 904 ложных сообщения, из которых только пять совершили городские жители.

«Диспетчер обязан среагировать на каждый полученный вызов, но, порой, он может оказаться ложным и на другом конце провода будут люди, желающие таким образом развлечься, не задумываясь над тем, к чему это может привести», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

При этом за заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции или скорой грозит штраф в размере 1000-1500 рублей, что впрочем не останавливает «шутников».

«Цена ложного вызова измеряется не в денежном взыскании, а в возможности спасения человеческой жизни. И вероятнее всего из-за такого беспричинного звонка, который может занять линию,  нуждающийся человек не получит своевременно помощь», — добавили в ведомстве.

Напомним, что в Новосибирской области произошёл пожар в частном доме, где находились два человека, — их успели эвакуировать сотрудники МЧС.

Теги: пожары МЧС

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14.12.2018 Общество 0 Коммент.

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14.12.2018 Общество 0 Коммент.

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14.12.2018 Хроника 0 Коммент.

Снегопад вновь сковал новосибирские дороги пробками

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«Ретро FM» снова дарит путёвки в загородный отель

14.12.2018 Общество 0 Коммент.

Невесту для «кошачьего медведя» привезли в Новосибирский зоопарк

14.12.2018 Общество 0 Коммент.

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14.12.2018 Хроника 0 Коммент.

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14.12.2018 Общество 0 Коммент.

На время новогодних праздников изменится расписание новосибирских пригородных поездов

14.12.2018 Общество 0 Коммент.

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