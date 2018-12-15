Общественники забили тревогу из-за вырубки сельских лесов под Новосибирском

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ОНФ обратился в правоохранительные органы, потребовав провести проверку законности вырубки тысячи гектаров леса вокруг Новосибирска.

Как сообщается в пресс-релизе регионального отделения ОНФ в Новосибирской области, к ним обратились местные жители, которые пожаловались на частые вырубки лесных насаждений вокруг регионального центра.

«Общественники в ходе работы по формированию «зелёного щита» вокруг города Новосибирска обнаружили значительное количество участков на территории Новосибирского района, где сельские леса переведены в другие категории земель, проданы и бесконтрольно вырубаются», — отметили эксперты ОНФ.

Речь идёт о 28 тыс. гектаров леса, которые раньше были колхозными лесами, но затем потеряли чёткий правовой статус и не были переданы в государственный лесной фонд. В результате, как утверждают общественники, «на неясных правовых основаниях» их перевели в земли иных категорий (в том числе в земли поселений), а значит «юридически лес на этих участках якобы перестал существовать».

В настоящее время, как отмечает сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Соколов, леса вокруг Новосибирска находятся в плачевном состоянии, однако эксперты наблюдают «обоснованное противостояние» жителей села Жеребцово, поселка Ложок и села Сосновка вырубкам леса.

«Все залесённые участки необходимо передать в гослесфонд, это предложение вошло и в общественный доклад ОНФ «Российский лес», который был направлен осенью 2018 года в федеральные органы власти и главам всех регионов. По итогам мониторинга мы обратились в прокуратуру области с просьбой проверить обоснованность перевода сельских лесов в земли иных категорий и выдачи разрешений на их вырубку», — добавил он.

Напомним, что в нацпарке «Шушенский бор» заработали ёлочные патрули, которые должны препятствовать вырубке лесов в преддверии новогодних праздников.