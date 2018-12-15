Премьера спектакля-триллера в «Красном факеле» пройдёт при аншлаге

3 балла
-8
66.43 75.39
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Общественники забили тревогу из-за вырубки сельских лесов под Новосибирском

сегодня 14:58 Общество 0 Коммент.

400 миллионов рублей получит проект четвёртого моста в Новосибирске

сегодня 13:16 Общество 0 Коммент.

Новосибирские школьники сразились в битве роботов

сегодня 11:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области идёт масштабная подготовка к Новому году и Рождеству

сегодня 10:09 Общество 0 Коммент.

Салют и горка на «сцене»: стало известно расписание новогодних событий в Новосибирске

вчера 18:09 Общество 0 Коммент.

Сбербанк присоединился к проекту по биометрической идентификации клиентов

вчера 17:20 Общество 0 Коммент.

Пять опасных башенных кранов угрожали жизни строителей в НСО

вчера 17:07 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предложили исполнить новогодние мечты ребятишек из детдомов

вчера 16:56 Общество 0 Коммент.

Водитель рейсового автобуса «Новосибирск – Кемерово» оказался зажат в кабине

вчера 15:11 Хроника 0 Коммент.

Снегопад вновь сковал новосибирские дороги пробками

вчера 15:01 Авто 0 Коммент.

«Ретро FM» снова дарит путёвки в загородный отель

вчера 14:03 Общество 0 Коммент.

Невесту для «кошачьего медведя» привезли в Новосибирский зоопарк

вчера 13:58 Общество 0 Коммент.

Сибирские полицейские закрыли фабрику по производству контрафактного алкоголя

вчера 12:54 Хроника 0 Коммент.

«Витёк, катись сам»: тракторист устроил погром на ледовом стадионе Чановского района

вчера 11:44 Общество 0 Коммент.

На время новогодних праздников изменится расписание новосибирских пригородных поездов

вчера 11:08 Общество 0 Коммент.

Экс-глава минздрава НСО возглавил областной онкодиспансер

вчера 10:50 Общество 0 Коммент.

Гадания и богатый стол: 5 главных сходств Нового года в Сибири и Ирландии

вчера 09:06 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирске 1600 детей станут участниками «Губернаторской ёлки»

вчера 08:06 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области судебный пристав правильно замотивировал злостного неплательщика

вчера 07:08 Общество 0 Коммент.

Премьера спектакля-триллера в «Красном факеле» пройдёт при аншлаге

Рубрика: афиша, культура

15.12.2018 16:22

фото из группы театра "Красный факел" в соцсети "ВКонтакте"

Премьера новой постановки новосибирского театра «Красный факел» состоится сегодня, 15 декабря.

Спектакль «Странный ужин инспектора Раффинга» режиссёра Дениса Азарова по пьесе американского драматурга Дона Нигро будет показан на большой сцене «Красного факела». В основе постановки лежит детективная история об убийстве мужчин в таинственном особняке: среди подозреваемых одни женщины, а сам детектив рискует стать новой жертвой.

«Начинается всё традиционно, но дальше в спектакле мы уходим в другой жанр, это скорее триллер. А второй акт я вообще условно называю "Тарантино", — рассказал Денис Азаров. — Детектив как жанр меня никогда особенно не интересовал. Я больше работаю с современной драматургией, но директор театра "Красный факел" предложил эту пьесу, а я  всегда за то, чтобы пробовать новое. И знающие меня люди, даже увидев на афише слово "детектив", всё равно заподозрят, что тут не всё так просто».

Распутывать клубок интриг постановки оказалось не так просто даже самим актёрам, в чём признался исполнитель роли инспектора Раффинга Олег Майборода.

«Мы много поработали с текстом, всю пьесу перелопатили — постарались сделать её интереснее, чем она написана. Вот теперь интересно узнать, какой будет реакция зрителей, сегодня первый показ», — добавил он.

Билеты на первый показ оказались раскуплены, впрочем, как и на второй — он состоится завтра, 16 декабря. Как рассказали в театре, свободные билеты пока есть на показы 29 и 30 декабря. А 3 января постановку «Странный ужин инспектора Раффинга» увидят жители Академгородка — спектакль будет показан в Доме Учёных.

Напомним, что накануне первая инклюзивная театральная студия Новосибирска «Особенный ТИП» представила зрителям свой пятый спектакль «ShakespeareиЯ», участие в котором приняли как профессиональные актёры, так и люди с инвалидностью.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Общественники забили тревогу из-за вырубки сельских лесов под Новосибирском

сегодня 14:58 Общество 0 Коммент.

400 миллионов рублей получит проект четвёртого моста в Новосибирске

сегодня 13:16 Общество 0 Коммент.

Новосибирские школьники сразились в битве роботов

сегодня 11:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области идёт масштабная подготовка к Новому году и Рождеству

сегодня 10:09 Общество 0 Коммент.

Салют и горка на «сцене»: стало известно расписание новогодних событий в Новосибирске

вчера 18:09 Общество 0 Коммент.

Сбербанк присоединился к проекту по биометрической идентификации клиентов

вчера 17:20 Общество 0 Коммент.

Пять опасных башенных кранов угрожали жизни строителей в НСО

вчера 17:07 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предложили исполнить новогодние мечты ребятишек из детдомов

вчера 16:56 Общество 0 Коммент.

Водитель рейсового автобуса «Новосибирск – Кемерово» оказался зажат в кабине

вчера 15:11 Хроника 0 Коммент.

Снегопад вновь сковал новосибирские дороги пробками

вчера 15:01 Авто 0 Коммент.

«Ретро FM» снова дарит путёвки в загородный отель

вчера 14:03 Общество 0 Коммент.

Невесту для «кошачьего медведя» привезли в Новосибирский зоопарк

вчера 13:58 Общество 0 Коммент.

Сибирские полицейские закрыли фабрику по производству контрафактного алкоголя

вчера 12:54 Хроника 0 Коммент.

«Витёк, катись сам»: тракторист устроил погром на ледовом стадионе Чановского района

вчера 11:44 Общество 0 Коммент.

На время новогодних праздников изменится расписание новосибирских пригородных поездов

вчера 11:08 Общество 0 Коммент.

Экс-глава минздрава НСО возглавил областной онкодиспансер

вчера 10:50 Общество 0 Коммент.

Гадания и богатый стол: 5 главных сходств Нового года в Сибири и Ирландии

вчера 09:06 Афиша 0 Коммент.

В Новосибирске 1600 детей станут участниками «Губернаторской ёлки»

вчера 08:06 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области судебный пристав правильно замотивировал злостного неплательщика

вчера 07:08 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
06.11.2018

Мойте руки и к столу: новосибирцев стали кормить во время спектаклей

Зрителей на ужин ждут сваренные картофель, свёкла, яйца, морковь и друг...

Читать далее
Image
15.06.2018

«Дело Собчака» в Новосибирске

В прокат вышел документальный фильм...

Читать далее
Image
28.05.2018

Первый «Гридо» для молодого Хана Соло

Зарождение феминизма ...

Читать далее
Image
21.05.2018

«Дэдпул 2» — супернегерой

«Дэдпул» обзавелся сиквелом, за который не ...

Читать далее
Image
28.04.2018

2019 год в России будет годом театра

Читать далее
Image
24.12.2017

Греческий дирижёр Теодор Курентзис выступил в Новосибирске впервые за шесть лет

Читать далее

Новости по теме

Инклюзивный театр «Особенный ТИП» представит новосибирцам спектакль «ShakespeareиЯ» 02.12.2018 «Возмутил до глубины души»: Калягин вмешался в скандал с «Глобусом» 27.11.2018 Новосибирский драматург победил в международном конкурсе 22.11.2018

Популярное

Image

Водитель бердской маршрутки выставил на мороз тяжело переболевшег...

Image

Две машины не пускали в больницу скорую с пациентом в Новосибирск...

Image

С щенком и продуктами прилетел к Агафье Лыковой кузбасский губерн...

Image

За «кровавый Хеллоуин» в новосибирской семье подростки отправятся...

Image

«Автомобили уничтожило»: в жутком ДТП в Новосибирской области пог...

Image

#Безсоли: в помощь бийскому деду-мему выпустили тематические прин...

Image

Маметкинский Хатико покинул остановку и обрёл новый дом

Image

Ушедшему в отставку министру промышленности НСО нашли замену

Image

Бабушка попыталась задушить обидчика внука в барнаульской школе

Image

Тарифы на тепло поднимутся дважды в Новосибирской области

Image

Омичи взбунтовались против вторжения китайских гастарбайтеров

Image

Столб дыма над «Сибирским моллом» напугал новосибирцев

Image

Депардье и коллапс в метро – Итоги недели Сиб.фм