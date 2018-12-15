Премьера спектакля-триллера в «Красном факеле» пройдёт при аншлаге

фото из группы театра "Красный факел" в соцсети "ВКонтакте"

Премьера новой постановки новосибирского театра «Красный факел» состоится сегодня, 15 декабря.

Спектакль «Странный ужин инспектора Раффинга» режиссёра Дениса Азарова по пьесе американского драматурга Дона Нигро будет показан на большой сцене «Красного факела». В основе постановки лежит детективная история об убийстве мужчин в таинственном особняке: среди подозреваемых одни женщины, а сам детектив рискует стать новой жертвой.

«Начинается всё традиционно, но дальше в спектакле мы уходим в другой жанр, это скорее триллер. А второй акт я вообще условно называю "Тарантино", — рассказал Денис Азаров. — Детектив как жанр меня никогда особенно не интересовал. Я больше работаю с современной драматургией, но директор театра "Красный факел" предложил эту пьесу, а я всегда за то, чтобы пробовать новое. И знающие меня люди, даже увидев на афише слово "детектив", всё равно заподозрят, что тут не всё так просто».

Распутывать клубок интриг постановки оказалось не так просто даже самим актёрам, в чём признался исполнитель роли инспектора Раффинга Олег Майборода.

«Мы много поработали с текстом, всю пьесу перелопатили — постарались сделать её интереснее, чем она написана. Вот теперь интересно узнать, какой будет реакция зрителей, сегодня первый показ», — добавил он.

Билеты на первый показ оказались раскуплены, впрочем, как и на второй — он состоится завтра, 16 декабря. Как рассказали в театре, свободные билеты пока есть на показы 29 и 30 декабря. А 3 января постановку «Странный ужин инспектора Раффинга» увидят жители Академгородка — спектакль будет показан в Доме Учёных.

Напомним, что накануне первая инклюзивная театральная студия Новосибирска «Особенный ТИП» представила зрителям свой пятый спектакль «ShakespeareиЯ», участие в котором приняли как профессиональные актёры, так и люди с инвалидностью.