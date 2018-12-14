Водитель пожарной машины попал в ДТП в Новосибирске и рискует потерять работу

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Водитель пожарной машины попал в ДТП в Новосибирске и рискует потерять работуРубрика: общество
16.12.2018 10:30
фото из группы "Инцидент" в соцсети "Вконтакте"
Новосибирцы ищут свидетелей происшествия в соцсетях, поскольку уверены, что виновным в ДТП хотят сделать водителя пожарного автомобиля.
Инцидент произошёл в пятницу, 14 декабря, в районе пересечения улиц 2-й Станционной и Большой. Поскольку движение в попутном направлении было сковано пробкой, водитель пожарной машины с включёнными маяками и звуковыми сигналами вынужден был двигаться по встречной полосе. Известно, что пожарные направлялись на вызов — горел частный дом в селе Криводановка.
«Водитель одного из встречных автомобилей — "Мазды Демио" — решил не пропускать пожарный автомобиль, произошло ДТП, которое водитель легкового авто покинул. Водитель пожарной машины и пожарные остались на месте ДТП ожидать сотрудников ГИБДД. Спустя 1,5 часа предполагаемая девушка-водитель "Мазды Демио" вернулась, а следом за ней сотрудник ДПС, который начал оформление документов. На вопрос о том по какой причине девушка скрылась с места ДТП, сотрудник ГИБДД дал ответ: "Она же вернулась"», — рассказали в соцсетях.
В настоящее время, как сообщается в группе «Инцидент» в соцсети «ВКонтакте», водителю пожарной машины вменяют вину в ДТП, есть риск его увольнения из-за этого.
Новосибирцы начали поиск свидетелей происшествия.
Напомним, что в Куйбышевском районе Новосибирской области произошло жуткое ДТП, в котором погибли два человека.
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